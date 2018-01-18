باكامبو في طريقه لأن يصبح أغلى لاعب أفريقي في التاريخ

مصدر الصورة Reuters Image caption باكامبو خضع لكشف طبي في الصين تمهيدا إبرام التعاقد

يتجه اللاعب الكونغولي سيدريك باكامبو إلى أن يصبح أغلى لاعب أفريقي في التاريخ بعدما وافق نادي بكين غوان على دفع 40 مليون يورو (35.3 مليون جنيه استرليني) للحصول على خدماته من نادي فياريال الإسباني.

وستبلغ تكلفة الصفقة الإجمالية أكثر من 65 مليون جنيه استرليني بسبب الضرائب والرسوم قبل أن ينتقل اللاعب لبدء رحلته في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.

ويتعدى ذلك المبلغ قيمة انتقال اللاعب المصري محمد صلاح لنادي ليفربول مع بداية الموسم الجاري مقابل 34 مليون جنيه استرليني.

وخضع باكامبو للكشف الطبي في الصين تمهيدا لإبرام التعاقد.

ومن المعروف أن الأندية الصينية التي تلعب في الدوري الممتاز يجب أن تدفع ضرائب على أي صفقة تتعدى قيمتها 5 ملايين يورو، وهو القرار الذي قالت الصين إنه يهدف لدفع الأندية للتعاقد مع اللاعبين المحليين وإبقاء الاموال داخل البلاد.

ويتصدر باكامبو حتى الآن هدافي فياريال برصيد 14 هدفا في كل المسابقات التي شارك فيها بينها 6 أهداف خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما منحه جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني لكرة القدم كأول أفريقي يحصل على هذا اللقب.

ولعب باكامبو قبل انتقاله لفياريال لكل من بورصا سبور التركي وسوشو الفرنسي.

وتعتبر قيمة الصفقة المرتقبة هي الأكبر في تاريخ الدوري الصيني.

ودفع شنغهاي 60 مليون جنيه استرليني مقابل الحصول على خدمات البرازيلي أوسكار من نادي تشيلسي الموسم الماضي.