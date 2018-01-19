مصدر الصورة Getty Images Image caption حصل بيليه على لقب لاعب القرن من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

اُدخل أسطورة الكرة البرازيلي بيليه المستشفى إثر تدهور حالته الصحية بسبب إرهاق شديد.

وكان من المقرر أن يتوجه النجم العالمي السابق، 77 سنة، إلى لندن لحضور عشاء يقام على شرفه في جمعية محرري كرة القدم البريطانية.

وقالت الجمعية إن بيليه، اللاعب الوحيد الحاصل على كأس العام ثلاث مرات مع منتخب بلاده في تاريخ كرة القدم "خضع لفحص طبي تبين بعده أنه مصاب بإرهاق شديد".

وأضاف بيان للجمعية أن بيليه "يتلقى علاجا بالمحاليل، ويخضع لمتابعة الأطباء حتى التعافي. ويرجح من خلال الفحص أنه لا يعاني من أي شيء أكثر خطورة من الإرهاق".

وتلقى بيليه علاجا من مشكلات صحية في الكُلى والبروستاتا خلال السنوات القليلة الماضية.

ويعد بيليه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم برصيد أهداف بلغ 1281 هدفا سجلها في 1363 مباراة على مدار مشواره الكروي الذي استمر 21 سنة، بما في ذلك 77 هدفا سجلها في مباراياته مع منتخب البرازيل.

وساعد في حصول منتخب البرازيل على لقب كأس العالم لكرة القدم في أعوام 1958، و1962، و1970، كما منح لقب لاعب القرن من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.