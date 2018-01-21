صفقة بين مان يونايتد وأرسنال لتبادل مخيتاريان وسانشيز

Image caption الأرميني مخيتاريان انتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2016 مقابل 26.3 مليون جنيه استرليني قادما من بروسيا دورتموند

توصل ناديا مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيان إلى اتفاق تبادل لاعبين، ينتقل بموجبه هنريك مخيتاريان، إلى المدفعجية، مقابل انتقال أليكسيس سانشيز إلى الشياطين الحمر، في موسم الانتقالات الشتوي.

ومن المقرر توقيع الكشف الطبي على الأرميني مخيتاريان، 28 عاما، في الأرسنال يومي الأحد والاثنين في حين سيجري الكشف الطبي على التشيلي سانشيز، 29 عاما، في مان يونايتد، الأحد.

ولم يتم الكشف عن الراتب الذي سيتقاضاه مخيتاريان أو مدة عقده الجديد مع الأرسنال.

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وكان أرسين فينغر، مدرب المدفعجية، قد اشترط الحصول على مخيتاريان مقابل السماح لسانشيز بالانتقال إلى الشياطين الحمر. وقال إن "سانشيز سينضم إلى يونايتد في حالة واحدة وهي قدوم مخيتاريان".

ولم يشارك سانشيز في مباراة أرسنال الأخيرة التي فاز فيها على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف، يوم السبت، لأنه كان مسافرا إلى مانشستر.

وقال فينغر: "لم يشارك (سانشيز) لأنه لا يمكن لشخص أن يسافر نحو الشمال (إلى مانشستر) ويلعب معنا هنا في نفس الوقت".

Image caption سانشيز سجل 88 هدفا لصالح أرسنال في 166 مباراة منذ انتقاله من برشلونة عام 2014

بينما أعلن جوزيه مورينيو، مدرب مان يونايتد، عقب الفوز على بيرنلي بهدف يوم السبت، إن اتفاقا مع سانشيز بات "قريبا".

وكان مان يونايتد قد حسم صفقة مخيتاريان، في يوليو/ تموز 2016، بعد صراع مع أرسنال، مقابل 26.3 مليون جنيه استرليني قادما من بروسيا دورتموند.

وشارك اللاعب الأرميني في 63 مباراة مع الشياطين الحمر، منها 22 هذا الموسم، وسجل 13 هدفا.

بينما سجل سانشيز 80 هدفا في 166 مباراة في جميع المسابقات مع الأرسنال، منذ انضمامه قادما من برشلونة مقابل 35 مليون جنيه استرليني، في يوليو/تموز 2014.

وينتهي عقد اللاعب الدولي التشيلي مع المدفعجية في الصيف المقبل، وكان هناك اتجاه للانضمام إلى مانشستر سيتي فى أغسطس/آب الماضى.

لكن ظهر هذا الأسبوع أن مان سيتي قد صرف النظر عن سعيه لضم سانشير.

Image caption سجل سانشيز ومخيتاريان.

وعلق نجم انجلترا ومهاجم نيوكاسل السابق، ألان شيرر، على الصفقة واصفاه إياها بأنها "جيدة لكلا الناديين".

وقال "أرسنال يترك لاعبا لا يريد أن يستمر معه، لكنه سيحصل على لاعب يبدو أنه لم يكن مناسبا للعب في يونايتد، فهو أفضل بكثير مما ظهر به في مانشستر".