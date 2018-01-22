رونالدو يستعير هاتف الطبيب للتعرف على مدى إصابة وجهه

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حرص اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على استعارة هاتف أحد أعضاء الطاقم الطبي لفريقه لتفقد حجم الإصابة التي تعرض لها في وجهه خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو لاكرونا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

المباراة التي انتهت بفوز الريال بسبعة أهداف مقابل هدف واحد سجل خلالها رونالدو هدفين لكنه أصيب في رأسه بينما كان يسجل هدفه الثاني وهدف الفريق السادس وسالت الدماء من رأسه فما كان منه إلا ان التقط هاتف أحد أعضاء الفريق الطبي ليطالع وجهه في المرآة الخاصة به بينما كان في طريقه خارج الملعب.

وقالت رويترز إن "رونالدو رفع سقف هوسه بشكله إلى مرحلة جديدة".

ورغم السخرية التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حول هوس رونالدو بشكله حتى داخل الملعب إلا أن الإصابة التي نتجت عن كدمة بحذاء مدافع ديبورتيفو لاكورونا فابيان شار كانت خطيرة لدرجة أن رونالدو لم يتمكن من إكمال الدقائق المتبقية من المباراة وخرج لتلقي العلاج.

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ونشر نشطاء على مواقع التواصل لقطة رونالدو وهو يمسك بالهاتف ناظرا لوجهه بينما يمسح الدم بمحرمة بيضاء قبل ان يسيل الدم مجددا فيهز رأسه في غضب.

وعلق البعض على المقطع قائلا "هذا هو شعورك عندما يفوز فريقك بسباعية لكنك تخسر لقطة السيلفي الخاصة بك بعد المباراة".