سانشيز: أشعر بسعادة غامرة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد

مصدر الصورة Getty Images Image caption أليكسيس سانشيز (يسار) وهنريك ميختاريان

تعاقد مانشستر يونايتد مع مهاجم الأرسنال أليكسيس سانشيز، في صفقة تبادلية تشمل انتقال هنريك ميختاريان إلى النادي اللندني.

ووقع سانشيز (29 سنة) عقدا يمتد لأربع سنوات ونصف مقابل 14 مليون إسترليني سنويا خالصة الضرائب.

وأعلن الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد على موقع تويتر رسميا ضم مهاجم الأرسنال.

وسجل سانشيز 80 هدفا للأرسنال منذ الانضمام إليه من برشلونة مقابل 30 مليون إسترليني في 2014.

وقال سانشيز: "أشعر بسعادة غامرة للانتقال لأكبر نادي في العالم شديد. إنها فرصة كبيرة أن ألعب في هذا الملعب التاريخي وأن أعمل مع جوزيه مورينيو، فقد كان عرضا لا يمكن أن أدير ظهري له."

وأضاف: "أشعر بالفخر أيضا أن أكون اللاعب الشيلي الأول الذي يدخل صفوف الفريق الأول لمانشستر يونايتد، وأتمنى أن يكتشف الجمهور حول العالم السبب وراء ضمي للنادي."

وأنهى مانشستر سيتي اهتمامه بالصفقة الأسبوع الماضي، مبررا ذلك بأن الروح المعنوية للفريق قد تتأثر إذا أصبح اللاعب التشيلي هو الأعلى أجرا بينهم.

وينتقل ميختاريان إلى الأرسنال بعد إحراز 13 هدفا لمان يونايتد خلال 63 مباراة.

وانتقل ميختاريان إلى مانشستر يونايتد من بروسيا دورتموند الألماني في يوليو/ تموز 2016 مقابل 26.3 مليون إسترليني.

وشارك اللاعب في عشرة مباريات فقط هذا الموسم، ومن المعروف أن هناك هزة في الثقة بين اللاعب الأرميني والمدير الفني لمان يونايتد جوزيه مورينيو.