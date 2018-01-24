المغرب يطلق حملته لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026

Image caption يواجه المغرب منافسة قوية في مواجهة عرض ثلاثي مشترك من كندا والمكسيك والولايات المتحدة

أطلق المغرب حملته لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 في الدار البيضاء.

ويواجه المغرب، الذي سبق وتقدم لاستضافة المونديال أربع مرات من قبل، منافسة قوية في مواجهة عرض ثلاثي مشترك من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وقال مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشح المغرب لتنظيم المونديال، في مؤتمر صحفي: "المغرب 2026 سوف يقدم أفضل كرة قدم في قلب العالم".

وسيجري التصويت على اختيار الدولة التي ستستضيف هذا العرس الكروي في 13 يونيو/حزيران المقبل، عشية انطلاق كأس العالم 2018 في موسكو.

وقال العلمي: "نحن نتعهد بإقامة بطولة تفيض بالعاطفة الحقيقية والاحتفال بقيم الوحدة والسلام".

وأضاف: "إقامة كأس العالم في المغرب ستحقق نجاحا تجاريا وتترك إرثا طويل الأمد، وإذا فزنا بشرف الاستضافة، نعتقد أن الفائز سيكون هو كرة القدم والشباب من أمتنا وأفريقيا والعالم بأسره".

ولم يكشف العلمي تفاصيل عن المدن التي ستستضيف البطولة، قبل أقل من خمسة أشهر على التصويت على اختيار الدولة المستضيفة للبطولة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الامين العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم هشام العمراني هو الرئيس التنفيذي لملف المغرب لاستضافة المونديال

وكان المغرب قد فشل في أربع محاولات سابقة لاستضافة البطولة في أعوام 1994 و1998 و2006 و2010.

وفي عام 2010، أقيمت البطولة في جنوب أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء.

وقال فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، خلال الكشف عن ملف بلاده لاستضافة كأس العالم: "هذه لحظة هامة ونحن نبدأ بتقديم عرضنا للمغرب وللمجتمع الدولي والاتحادات الوطنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف: "لقد كونا فريقا ملتزما ومن ذوي الخبرات لتحقيق رؤيتنا".

وقال رشيد طالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة في المغرب، إن البنية التحتية في البلاد أكثر استعدادا من أي وقت مضى لاستضافة كأس العالم، بعد زيادة عدد البلدان المشاركة به إلى 48 فريقا بداية من 2026.

وأضاف: "حقق المغرب تقدما سريعا منذ عام 2003 - فى مجال الرياضة والبنية التحتية والفنادق والمطارات والطرق السريعة وشبكات النقل العام".