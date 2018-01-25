أرسنال يصل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بعد فوزه على تشيلسي

مصدر الصورة Reuters Image caption أنطونيو روديغر، لاعب تشيلسي، سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه

تأهل فريق أرسنال إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوز ثمين على تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

ومن المنتظر أن يلتقي مانشستر سيتي في النهائي على ملعب ويمبلي في 25 فبراير/شباط المقبل.

واستضاف أرسنال تشيلسي في مباراة الإياب، وقلب تأخره بهدف إلى فوز. وكان الفريقان قد تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب.

وفرض تشيلسي سيطرته على المباراة في بدايتها، وألغى الحكم هدفا له بداعي التسلل، لكن إيدن هازارد نجح في تسجيل هدف في الدقيقة السابعة من الشوط الأول.

لكن التقدم لم يدم أكثر من خمس دقائق، حيث سجل أنطونيو روديغر، لاعب تشيلسي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 12.

مصدر الصورة Reuters Image caption غرانيت شاكا أحرز هدف الفوز لأرسنال

وواصل تشلسي سيطرته خلال الشوط الأول حتى بعد تعادل المدفعجية، ولكن دون التمكن من الوصول لمرمى الحارس ديفيد أوسبينا.

وفي الشوط الثاني عزز المدفعجية النتيجة، وسجلوا الهدف الثاني عبر اللاعب غرانيت شاكا، الذي تلقى كرة من زميله ألكسندر لاكازيت اصطدمت بقدم مدافع تشيلسي روديغر لتصل إليه بمفرده في مواجهة المرمى.

وكان أمام الأرسنال فرصة لتسجيل الهدف الثالث، عندما انفرد أليكس أيوبي، بالمرمى لكنه أضاع الكرة.

ويسعى أرسنال لتحقيق إنجاز، والفوز بكأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الأولى منذ عام 1993.

مصدر الصورة Reuters Image caption أرسنال سيلتقي مانشستر سيتي في النهائي 25 فبراير/شباط المقبل

وشهدت الفترة الماضية تراجعا في أداء أرسنال، الذي يأتي حاليا بالمركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وابتعد عن مانشستر سيتي المتصدر بحوالي 23 نقطة.

كما خسر أمام نوتنغهام فورست في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، التي يحمل لقبها.

ومؤخرا، انتقل أليكسيس سانشيز، هداف الفريق الموسم الماضي، إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية، وذلك مقابل انضمام هنريك مخيتاريان إلى النادي اللندني.