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اكتسح مانشستر يونايتد مضيفه يوفيل تاون بأربعة أهداف مقابل لاشيء في مباراة جمعت الفريقين في دور الـ32 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتأهل يونايتد إلى دور الستة عشر في البطولة.

تقدم يونايتد في الدقيقة 41 بهدف عن طريق راشفورد ثم عزز هيريرا بالثاني في الدقيقة 61.

وفي آخر دقيقتين من الوقت الأصلي للمباراة، أضاف لينغارد الهدف الثالث ولوكاكو الرابع لتنتهي المباراة بهذه النتيجة المنطقية.

وألغى حكم المباراة هدفًا لمانشستر يونايتد سجله خوان ماتا في الدقيقة 64، للتسلل.

وشهدت المباراة الظهور الأول للاعب التشيلي أليكسيس سانشيز الذي انتقل في صفقة بارزة من أرسنال.

وفي نفس الدور فاز شيفيلد وينزداي على ضيفه ريدينغ بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

سجل لأصحاب الأرض نوهيو في الدقيقتين 29 و53 ثم عزز بويد في الدقيقة 61 وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق سجل دوسون مدافع شيفيلد هدفا بالخطأ في مرماه لكن الهدف لم يؤثر على صعود شيفيلد لدور الستة عشر.

وتستأنف بقية مباريات دور الـ32 السبت، وأبرزها مباريات بيتربره ضد ليستر سيتي ونيوبورث ضد توتنهام و ليفربول ضد وست بروميتش ألبيون.

بينما يلتقي تشيلسي نيوكاسل يونايتد وكارديف سيتي مانشستر سيتي في آخر مباراتين في الدور يوم الأحد.