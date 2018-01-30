ليفربول يعير دانيال ستوريدج إلى وست بروميتش

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ضم نادي وست بروميتش الإنجليزي لكرة القدم دانيال ستوريدج، مهاجم ليفربول، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان نادي نيوكاسل الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي قد أبديا اهتماما بستوريدج مهاجم المنتخب الإنجليزي والبالغ من العمر 28 عاما.

وسجل ستوريدج 74 هدفا في 114 مباراة في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 27 هدفا أحرزها في مسابقة الكأس، لكنه لم يشارك في التشكيلة الأساسية لفريقه سوى خمس مرات فقط هذا الموسم.

وقال آلان بدرو، مدرب وست بروميتش، إن "هذا مكسب كبير لنا، إنه لاعب يتمتع بمواهب رائعة".

ومن جهته، قال ستوريدج "لقد وجدت أصدقاء لي هنا لعبت معهم من قبل. وتحدث معي المدير الفني كثيرا عن التحدي الذي ينتظرني مع الفريق وطريقة اللعب. أرى أن كل هذا مناسب لي تماما".

وسيكون ستوريدج متاحا للعب لصالح وست بروميتش في المباراة التي يستضيف فيها الفريق ساوثهامبتون في الجولة الخامسة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي وقت سابق أمس، وقع وست بروميتش اتفاقا على ضم المدافع المصري علي جابر من نادي الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.