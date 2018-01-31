محرز يطلب الانتقال من ليستر، ومانشستر سيتي يسعى لضمه

مصدر الصورة Getty Images Image caption محرز أبدى رغبته في الانتقال من ليستر سيتي عدة مرات وينتظر الفرصة للرحيل

تقدم رياض محرز، جناح نادي ليستر سيتي الإنجليزي، بطلب للانتقال، لكن ناديه غير مهتم ببيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المتداول إن مانشستر سيتي قدم عرضا بقيمة نحو 50 مليون جنيه استرليني لضم لاعب منتخب الجزائر، البالغ من العمر 26 عاما.

لكن هذا العرض أقل بكثير من تقييم ليستر للاعبه.

وردا على سؤال حول الاهتمام بمحرز، قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي "في الوقت الراهن، ليس من المناسب الحديث عن الأمر. الأمر صعب للغاية".

وأضاف المدرب الإسباني "حدث هذا مع (أيميريك) لابورت لأنه كان هناك شرط جزائي للشراء. عندما تضطر للتفاوض يكون الأمر دائما معقد جدا".

وأعلن مانشستر سيتى بشكل رسمى عن ضم إيميرك لابورت، مدافع أتلتيكو بيلباو الإسبانى، هذا الشهر بعد دفع الشرط الجزائي.

وأكد غوارديولا أن لاعبه الألماني ليروي ساني سيغيب لمدة ستة أو سبعة أسابيع بسبب الإصابة التي لحقت به بمنطقة الرباط في يوم الأحد الماضي.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، فشل مانشستر سيتي في ضم أليكسيس سانشيز لاعب نادي أرسنال، حيث تجاوزت قيمته المالية المبلغ الذي رصده النادي لضمه.

وفي ظل إصابة المهاجم البرازيلي غابريل خيسوس، فإن خيارات غوارديولا الهجومية لضم لاعبين تتسع، ويمكن لمحرز أن يملأها.

مصدر الصورة Reuters Image caption غوارديولا يعاني من غياب في خط الهجوم ويسعى لحل الأزمة سريعا

الكثير من اللاعبين

وقال غوارديولا "لدي اهتمام بالكثير من اللاعبين، وهم لاعبون جيدون، وهناك الكثير منهم، والنافذة مفتوحة حتى 31 يناير".

وأضاف "تحدثنا كثيرا مع النادي لنرى ما هو أفضل شيء في وجود اللاعبين المتحين لدينا. الآن لدينا ثلاثة مهاجمين فقط مع رحيم ستيرلينغ، للشهر أو الشهر ونصف المقبل".

وتابع غوارديولا "غابرييل سيعود ربما خلال الأسابيع الخمسة أو الستة المقبلة. ليس لدينا الكثير ونحن نلعب كل ثلاثة أيام. علينا أن نجد حلولا".

ولدى محرز رغبة منذ فترة طويلة في الانضمام إلى ناد أكبر، وقضى الموعد النهائي للانتقالات الصيفية يوم 31 أغسطس/ آب في مطار باريس في انتظار صفقة لم تتحقق أبدا.

وطالب محرز بمغادرة ليستر في مايو/ أيار الماضي، لكن الناي الإنجليزي رفض ثلاثة عروض تقدم بها روما الإيطالي لضم اللاعب الذي مازال يرغب في الانتقال.

وكان جناح ليستر سيتي قد وقع عقدا مع النادي في 2016، لمدة أربع سنوات، بعد مساعدتهم في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي، وحصوله على لقب أفضل لاعب أفريقي.

ونفى كلود باول، مدرب ليستر سيتي، فى وقت سابق من هذا الشهر فكرة التخلي عن محرز، وقال إن الحديث عن مغادرته كانت تكهنات، مضيفا "أعتقد أنه سعيد بالبقاء مع النادي (الثعالب)".

وأضاف المدرب "هذا ما يحدث دائما مع رياض، إنها مجرد شائعات، وضجة تثار حوله وحول لاعبين آخرين".

وعن حالة اللاعب مع الفريق، قال باول "يمكننا أن نرى رياض يبتسم ويستمتع بكرة القدم وباللعب مع زملائه في الفريق، وهذا ما يحدث أيضا في التدريب".

وانضم الجزائري محرز إلى ليستر قادما من نادي لوهافر الفرنسي مقابل 400 ألف جنيه استرليني في عام 2014. وسجل ثمانية أهداف في 24 مباراة بالدوري هذا الموسم.