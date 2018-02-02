برشلونة يفوز على فالنسيا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم
حقق فريق برشلونة فوزا مرضيا بهدف مقابل لا شيء على ضيفه فالنسيا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على ملعب كامب نو.
سجل لويس سواريز هدف برشلونة في الدقيقة 67 من عرضية قصيرة أرسلها الأرجنتيني ليونيل ميسي وقابلها سواريز برأسه لتعانق الشباك.
ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب المستايا الخميس المقبل.
ورغم السيطرة المستمرة المعتادة لبرشلونة لم يتمكن من خلق فرص تذكر خلال الشوط الأول للمباراة الذي مضى بشكل ممل لكن مع بداية الشوط الثاني والتبديلات التي أجراها فالفيردي بإدخال الوافد الجديد كوتينيو أصبح نصف ملعب البارصا أكثر إبداعا.
وبعد الهدف تكررت محاولات البارصا ووصل عدة مرات لمرمى فالنسيا وفي المقابل تمكن الضيوف من الوصول إلى مرمى البارصا عن طريق المرتدات والتي شكلت خطورة كبيرة في بعض الأحيان لكن لم يسجل فالنسيا من أي منها.
وكان ليغانيس قد تعادل في نصف النهائي الآخر مع ضيفه إشبيلية بهدف لكل منهما الأربعاء على أن تجرى مباراة الإياب بينهما الأربعاء المقبل.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة في الحادي والعشرين من أبريل/ نيسان المقبل.