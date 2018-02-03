كونتي ينوي الاستمرار مع تشيلسي حتى نهاية عقده

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أكد المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي أنه ينوي الاستمرار في منصبه كمدير فني لفريق تشيلسي الانجليزي لكرة القدم على الأقلحتى نهاية عقدهالذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وتولى كونتي المنصب في صيف عام 2016 وقاد الفريق للحصول على لقب الدوري الانجليزي الممتاز (البريميير ليغ) في أول مواسمه لكن الفريق حاليا يشغل المنصب الرابع في ترتيب جدول الدوري الانجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا جدول الترتيب بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه ويبدو انه في طريقه لحسم البطولة مبكرا.

ونفى كونتي التقارير الصحفية التي ترددت حول خلاف كبير بينه وبين مالك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش.

ووصف كونتي هذه التقارير بأنها شائعات ليست مبنية على شيء.

وقال كونتي للصحفيين "الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله هو إن المتبقي في عقدي مع تشيلسي 18 شهرا وأنا أنوي إكمال العقد واحترام بنوده".

وأضاف "لقد وقعنا عقدا يستمر 3 مواسم وأظن أن رغبتنا المشتركة هي إكمال العمل".

وقال كونتي "الموسم الجاري شهد دوما كثيرا من الضغوط وكلها تتركز حولي، لا أعلم لماذا ربما بسبب أني أقود تشيلسي هذا هو التفسير الذي املكه".

وأكد كونتي أن فريقه ينبغي أن يعرف جيدا أنهم يجب أن يقاتلوا للحصول على موقع يؤهلهم لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.