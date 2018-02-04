المغرب أمام نيجيريا: أيهما يتوج بطلا لكأس الأمم الأفريقية للمحليين؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption المنتخب المغربي يواجه نظيره النيجيري في نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2018

يُسجل اليوم اسم جديد في قائمة الفائزين بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين عندما يخوض المغرب، المستضيف للبطولة، المباراة النهائية أمام نيجيريا، التي قد تصبح أول دولة في غرب أفريقيا تحرز اللقب.

ويقول المدير الفني للمنتخب المغربي، جمال السلامي، إن اللاعبَيْن أشرف بنشرقي وجواد ياميق مؤلهان للمشاركة في اللقاء، وذلك بعد تاعقدهما مع أندية دولية خلال البطولة التي يشارك فيها اللاعبون المحليون فقط.

ومع ذلك، يغيب عن اللقاء لاعب الجناح المغربي عبد الإله الحافيظي بعد إصابته خلال اللقاء الذي فاز فيه فريقه على غينيا في دور المجموعات.

في المقابل، تأكد استبعاد ثلاثة لاعبين من المنتخب النيجيري بسبب الإصابة، وهم حارس المرمى إيكيشوكو إزينوا وصنداي فالي ودانيال جيمس، بينما أوقف إفياني إفياني بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة نصف النهائي التي فاز فيها فريقه على السودان.

ويتشابه سجلا الفريقين في البطولة حتى الآن، بتعادل كل منهما في مباراة وفوزهما في الأربع مباريات الأخرى، وكذلك فوز كل منهما في مباراة في الوقت بدل الضائع.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أيوب الكعبي سجّل هدفين في المباراة التي فاز فيها المغرب على ليبيا ليقود بلاده إلى النهائي

"نثق في قدراتنا"

ويعقد المغاربة آمالهم على هدّاف البطولة حتى الآن، أيوب الكعبي، الذي اقتنص ثمانية أهداف من إجمالي 12 هدفا لفريقه، بينما اقتنص هدافا نيجيريا أنتوني أوكبوتو وأوكيشوكو غابريل هدفين لكل منهما من إجمالي سبعة أهداف لنيجيريا في البطولة.

وقال المدير الفني للمنتخب المغربي، جمال السلامي، إن "الفريق النيجيري فريق جيد، ولديه بعض اللاعبين المتميزين في اللعب الفردي".

وأضاف "لديهم مهاجمان جيدان يشكلان صعوبة عندما يقتربان من مرماك، لكننا مستعدون جيدا لهذه المباراة. نحن أيضا نمتلك قدرات، ونثق في قدراتنا وفي لاعبينا".

ومضى السلامي قائلا "كان لدينا خلال هذه البطولة كثير من الفرص وكثير من الأهداف. لقد سجلنا عدة أهداف من كرات ثابتة، وسجلنا كذلك من كرات حرة من الجناحين والمركز، ولدينا حلول عدة".

وتابع "ستكون مباراة صعبة، ونعتقد أن فريقنا سيكون الفائز إن شاء الله".

"مؤهلون للفوز"

في المقابل، قال مدرب منتخب نيجيريا، ساليسو يوسف "نعلم أن المنتخب المغربي فريق قوي للغاية عندما يكون على أرضه، فالجماهير تعلب دورا كبيرا في تحفيزه".

وأضاف "لكن أعتقد أننا أظهرنا كثيرا من شخصيتنا القوية في جميع مبارياتنا".

ومضى قائلا "لقد لعبنا مباراة صعبة أمام فريق السودان الجيد، ونجينا خلال 30 دقيقة عندما لعبنا بعشرة لاعبين. لقد أظهرنا قدرا كبيرا من قدراتنا بما يؤهلنا للفوز باللقب".

وتابع "المنتخب المغربي يحظى بالدعم الجماهيري على أرضه، ونحن نقدر هذا، لكن أعتقد أنها ستكون مباراة نهائية مثيرة وممتعة للغاية".