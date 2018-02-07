تشيلسي يتعهد بحرمان مشجعيه "المسيئين" من حضور مباريات للنادي

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تعهد نادي تشيلسي الإنجليزي بحرمان أي مشجع يثبت استخدامه لغة عنصرية أو قيامه بسلوك عنصري "معاد للسامية" أثناء مباراته الأخيرة أمام واتفورد، الاثنين الماضي، من حضور مباريات الفريق.

وتلقى تشيلسي هزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لصالح واتفورد، على ملعب الأخير، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر موقع يهودي أن أحد مشجعي تشيلسي شعر بـ"التقزز" من هتافات رددها مشجعون آخرون للنادي، وأبلغ مسؤولي المباراة في الملعب بالواقعة.

وأصدر تشيلسي بيانا، قال فيه "معاداة السامية ليس لها مكان في نادينا أو في كرة القدم أو في المجتمع الأوسع".

وفتح النادي تحقيقا بالتعاون مع واتفورد والشرطة بشأن الواقعة.

وقال النادي "أي شخص تثبت إدانته بارتكاب هذا السلوك العنصري سيواجه عقوبة من النادي، تشمل الحرمان (من حضور المباريات)، وسيطلب منه حضور دروس تعليمية عن المساواة".

وأضاف البيان "نرحب بحقيقة أن مشجعي تشيلسي أبلغوا بهذا السلوك، الذي أساء لنادينا".

وفي الأسبوع الماضي، دشن تشيلسي حملة بعنوان "قُل لا لمعاداة السامية"، وذلك ضمن عملهم على تعزيز المساواة في إطار مبادرة باسم "بناء الجسور".