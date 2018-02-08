حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ على اللاعب ألكسيس سانشيز

مصدر الصورة AlEX MORTON Image caption سانشيز قبل بالسجن 16 شهرا مع إيقاف التنفيذ مقابل عدم الخصوع لمحاكمة في أسبانيا

قبل ألكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، حكما بالسجن 16 شهرا مع إيقاف التنفيذ مقابل تجنب المحاكمة في قضية تهرب ضريبي.

وكان لاعب برشلونة السابق يواجه الخضوع لمحاكمة في أسبانيا بسبب التهرب من دفع ضرائب بقيمة مليون يورو، من صفقات وقعها لحق استغلال صوره في عامي 2012 و 2013.

وبدأت ملاحقة اللاعب التشيلي، 29 عاما، في 2016، وقال وكيله إنه"امتثل تماما" للقوانين وتم الإعلان عن "عائدات حقوق التصوير".

ويعتقد أن سانشيز، الذي انتقل من الأرسنال إلى مانشستر يونايتد الشهر الماضي، يربح 14 مليون جنية استرليني في العام بعد الضرائب، ليكون اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع سانشيز، في صفقة تبادلية تشمل انتقال هنريك ميختاريان إلى الأرسنال. ووقع سانشيز عقدا يمتد لأربع سنوات ونصف.

وسجل سانشيز 80 هدفا للأرسنال منذ الانضمام إليه من برشلونة مقابل 30 مليون إسترليني في 2014.

وهو واحد من عدد من اللاعبين الكبار الذين اتهموا بالتهرب الضريبي.

وفي الشهر الماضي، دفع لاعب وسط ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش، ما يقرب من مليون يورو للسلطات الأسبانية لتسوية قضية ضريبة حقوق الصور الخاصة به.

أبرز اللاعبين المتهمين بالتهرب الضريبي في أسبانيا:

نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي خضع للمحاكمة وحكم عليه بالسجن 21 شهرا مع إيقاف التنفيذ، كما أدين والده الذي يدير أعماله في القضية ذاتها.

خافيير ماسكيرانو مدافع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، أقر بالتهرب الضريبي ونجا من عقوبة السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

ساندرو روسيل لاعب برشلونة السابق، اعتقلته السلطات في مايو / ايار الماضي لتورطه في قضية غسيل أموال.