مان سيتي يسحق ليستر بخماسية وغوارديولا يشيد بأغويرو

مصدر الصورة Getty Images Image caption أهداف سيرخيو أغويرو بلغت 197 هدفا لصالح مانشستر سيتي

قال المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إن المهاجم سيرخيو أغويرو "يستحق كل التقدير" لدوره في فوز ناديه على ليستر سيتي 5-1 بعد أن سجل أربعة أهداف منها.

وأضاف اللاعب الدولي الأرجنتيني إلى رصيده 13 هدفا في عشر مباريات خلال عام 2018، إلى جانب هذه المباراة، التي انتهت بنتيجة مميتة بمساعدة الأداء الرائع للاعب كيفين دي بروين، الذي صنع أول ثلاثة أهداف لفريقه.

وقال غوارديولا، الذي يتصدر فريقه قائمة الدوري بفارق 16 نقطة نظيفة: "سيرغيو قدم أداء رائعا، وإنه مهم للغاية بالنسبة لنا."

وأضاف: "لعبنا بطريقة تشبه إلى حد كبير طريقتنا في المباراة التي انتهت بالتعادل أمام بيرنلي الأسبوع الماضي، لكن الفارق هنا أننا أجدنا استغلال الفرص."

واستقبل لاعب جناح ليستر، رياض محرز، الذي كاد أن ينضم إلى مانشستر سيتي نهاية يناير/ كانون ثان، بترحيب من جماهير الفريقين بعدما شارك في المباراة كبديل في الشوط الثاني.

وعلى الرغم من إمكانية بحث انتقال محرز إلى ملعب الاتحاد خلال هذا الصيف، إلا أن غوارديولا أظهر خلال هذه المباراة أنه يمكنه التعامل بشكل جيد دون محرز، ولا سيما مع اللاعبين دي بروين وأغيرو بهذا التشكيل.

تمريرات دي بروين

وساعد اللاعب البلجيكي، دي بروين، خلال هذا الموسم للدوري الإنجليزي لكرة القدم في إحراز 14 هدفا، متجاوزا زميله في الفريق، ليروي سين، بأربعة تمريرات.

وجاءت التمريرة الأولى للاعب البلجيكي عندما حوّل رحيم ستيرلينغ عرضيته إلى داخل المرمى في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

مصدر الصورة Reuters Image caption ليستر، الذي لعب بخمسة لاعبين في الدفاع، أحرز هدفه الوحيد من خلال نيكولاس أوتامندي، الذي وضع الكرة بطريق الخطأ في مرمى فريقه

وأحرز ليستر، الذي لعب بخمسة لاعبين في الدفاع، هدفه الوحيد من خلال نيكولاس أوتامندي، الذي وضع الكرة بطريق الخطأ في مرمى فريقه.

لكن مانشستر سيتي استأنف سيطرته بهدفين في غضون خمس دقائق في بداية الشوط الثاني.

وأحرز الأرجنتيني ثلاثيته في الدقيقة 77، ثم هدفه الرابع عندما سدد بقوة كرة اصطدمت بأسفل العارضة إلى داخل مرمى ليستر.

وفي السياق، نجح توتنهام هوتسبير في خطف انتصار مستحق أمام غريمه أرسنال بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وسجل هاري كين هدف توتنهام في الدقيقة 49 هدفع بضربة رأس قوية لتستقر الكرة في شباك أرسنال.