نيوكاسيل يفوز على مان يوناتيد بهدف من دون مقابل في الدوري الإنجليزي

مصدر الصورة Getty Images Image caption مات ريتشي يحتفل بتسجيله أول هدف له في الدوري الإنجليزي منذ مايو/ أيار عام 2016

فاز فريق نيوكاسيل لكرة القدم لأول مرة على أرضه في الدوري الإنجليزي، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بنصر مفاجئ على مانشستر يونايتد الذي يحتل الترتيب الثاني في صدارة البطولة.

وسجل ريتشي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 من زمن المباراة بعد تمريرة من زميله دوايت جايل، ليطلق ريتشي تسديدة منخفضة مرت من "ديفيد دي خيا" نحو الشباك.

وأدى ذلك الفوز لتراجع فريق مانشستر يونايتد، خلف مانشستر سيتي المتصدر، بفارق 16 نقطة.

وفقد الشياطين الحمر سلسلة من الفرص على ملعب سان جيمس بارك الذي لم يفز فيه المدرب جوزيه مورينيو بأي مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وكان أداء حارس نيوكاسيل، مارتن دوبرافكا، الذي خاض أول مباراة له رائعا، حيث صد كرات خطيرة لكل من جيسي لينغارد وأنتوني مارتيال، وأشلي يونغ ومايكل كاريك.

وكاد المضيفون أن يحصلوا على ضربة جزاء في الشوط الأول، حينما عرقل كريس سمولينغ دوايت جايل.

وتزيد هزيمة مان يونايتد من فرص مان سيتي في الفوز بلقب البطولة لهذا الموسم، حينما يلتقي الفريقان على ملعب الاتحاد، في السابع من أبريل/ نيسان المقبل.

وبافتراض أن الفريقين سيفوزان بكل مبارياتهما في الدوري قبل ذلك اللقاء، فإن مان سيتي يحتاج فقط للتعادل مع غريمه القوي في ذلك اليوم، ليضمن الفوز بلقب البطولة.