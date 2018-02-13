الأولمبياد الشتوي: لاعبة تزلج أمريكية تدخل التاريخ بعد أداء "قفزة خارقة"

مصدر الصورة Reuters Image caption حققت نغازو إنجازا رياضيا جديدا للولايات المتحدة في لعبة التزلج بعد تنفيذ "تريبل أكسل" للمرة الثالثة في تاريخ اللعبة

حققت الأمريكية ميراي نغازو، لاعبة التزلج على الجليد، إنجازا تاريخيا في اللعبة الأحد الماضي بعد أن نجحت في تنفيذ حركة "تريبل أكسل"، وهي لفة ثلاثية في الهواء يقوم بها اللاعب/ اللاعبة قبل الهبوط إلى الأرض بعد القفز عاليا.

وأصبحت نغازو الأمريكية الأولى التي تنفذ "تريبل أكسل" واللاعبة الثالثة في تاريخ التزلج على الجليد التي تقوم بهذه الحركة التي تتطلب مهارات فائقة في اللعبة، وذلك أثناء مشاركتها في بطولة الأولمبياد الشتوي في بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية.

ويزيد من أهمية إنجاز اللاعبة الأمريكية أنها استبعدت من المشاركة في الأولمبياد الشتوي عام 2014 لتحرم من الحضور بين صفوف الفريق الأمريكي المشارك.

وقالت نغازو، 24 سنة: "منذ أربع سنوات، عندما استبعدوني من المشاركة في الفريق، اشتدت رغبتي في أن أنضم إلى فريق آخر بينما كنا على يقين بأنني سوف أقدم شيئا مميزا."

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وتكمن صعوبة هذه الحركة المثيرة في أنها تتضمن الدوران في الهواء ثلاث مرات ونصف، أي بإضافة أكثر من لفة إضافية مقارنة بالقفزة التقليدية، عكس اتجاه عقارب الساعة.

وعن سر تمكنها من أداء تلك الحركة، قالت اللاعبة الأمريكية، على سبيل المزاح: "ربما لأن جيناتي الوراثية يابانية، لكن لحسن الحظ أنني أمريكية لذا سأكون الأمريكية الأولى".

وكانت اللاعبتان اللتان تمكنتا من تحقيق هذا الإنجاز من قبل ميدوري إيتو عام 1992 وماو أزدا عام 2010 وكلتاهما من اليابان.

وتقول نغازو: "كنت أعاني اضطرابا شديدا في البداية، لكني غيرت من نفسي لأكون لاعبة أفضل، وأعتقد أنني لم أكن لأبذل كل هذا الجهد لتنفيذ تريبل أكسل لولا اكتسبت المزيد من الهدوء من خلال التأمل."

وأكدت أن أمها هي التي حاكت لها أغلب الملابس التي ترتديها أثناء المسابقات، لكن لسوء الحظ لم يكن والديها من بين الحاضرين أثناء تحقيقها هذا الإنجاز، وذلك لأن والدها الذي عمل طاهي للسوشي نادرا ما تتوافر لديه الفرصة في مشاهدتها وهي تتزلج لأنه لا يستطيع إغلاق مطعمه.