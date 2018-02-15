زيدان: فوزنا على سان جرمان كان مستحقا

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عبر زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد لكرة القدم، عن شعوره بأن الريال حقق فوزا مستحقا على نادي باريس سان جرمان الفرنسي ليلة الأربعاء في المباراة التي التقى فيها الفريقان على أرض ملعب سانتياغو برنابو في مدريد في نطاق دور الـ 16 لبطولة دوري ابطال أوروبا.

وكان الريال قد دحر غريمه بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وقال زيدان، "ينبغي أن نشعر بالسعادة إزاء الطريقة التي لعبنا لها، فقد واصلنا المثابرة الى النهاية. كانت نتيجة جيدة، ويستحق الفريق الثناء."

وكان كريستيانو رونالدو سجل هدفين - أحدهما من ضربة جزاء - بينما سجل مارشيلو هدف الريال الثالث.

أما هدف باريس سان جرمان اليتيم، فسجله ادرين رابيو في الشوط الأول مفتتحا بذلك التهديف.

من جانبه، صب المدير الفني لباريس سان جرمان أوناي إيميري جام غضبه على حكم المباراة الإيطالي جيانلوكا روتشي، إذ قال، "كان أداء الفريق جيدا، وأظهر قوة شخصية. كنا نستحق نتيجة أفضل، ولكن حكم المباراة لم يساعدنا."

وقال إيميري إن فريقه استحق ضربة جزاء عندما أوقف لاعب الريال سيرجيو راموس بذراعه كرة سددها رابيو نحو الهدف.

وقال، "ضربة الجزاء التي حصلوا عليها (الريال) لم تكن واضحة، بينما كان ينبغي أن يمنح فريقنا ضربة جزاء بعد ان صد راموس الكرة بذراعه."

وأضاف، "حكم المباراة اتخذ قرارات أضرت بنا."

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب في باريس في السادس من الشهر المقبل.