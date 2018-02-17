روجر فيدرر أكبر لاعب سنا يتصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس

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وصف روجر فيدرر شعوره بأن أصبح أكبر لاعب سنا في التاريخ يتصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس بـ"حلم تحقق".

وهزم السويسري، 36 عاما، الهولندي روبن هاسه، 6-4 و6-1 و6-1 في دور الثمانية ضمن جولات بطولة روتردام المفتوحة ليحل محل الإسباني رفائيل نادال، 31 عاما، في تصدر التصنيف.

وتجاوز فيدرر اللاعب الأمريكي أندريه أغاسي، 33 عاما، الفائز بثماني بطولات كبرى "غراند سلام"، وكان عمره آنذاك 33 عاما عندما أطيح به من التصنيف عام 2003.

وقال اللاعب السويسري "عندما تكبر عليك أن تضاعف جهدك، عليك أن تقاتل مرة أخرى لاستعادة اللقب من شخص بذل جهدا كبيرا للوصول إلى هذه المكانة".

وتابع: "تصدر التصنيف هو أقصى إنجاز يمكن تحقيقه في لعبة التنس. كانت رحلة رائعة وانتزاع (اللقب هنا)، حيث مُنحت أول بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة عام 1998، يعني لي الكثير."

وبدت آمال فيدرر في الوصول إلى الدور نصف النهائي في هولندا ضئيلة عندما خسر المجموعة الأولى، لكنه أخفق فقط في شوطين فقط، ليستعد لمواجهة الإيطالي أندرياس سيبي أو الروسي دانييل ميدفيدي.

وفي نهاية المباراة، بكى فيدرر، الذي فاز بـ 20 لقبا للبطولات الأربع الكبرى، قبل أن يعود إلى الملعب لتحية جماهيره والحصول على الجائزة.

وصُنف اللاعب رقم واحد في العالم لأول مرة في فبراير/ شباط عام 2004، لكنه لم يتصدر الترتيب منذ أكتوبر/ تشرين ثانٍ عام 2012، وهبط إلى الترتيب الـ 17 في يناير/ كانون ثانٍ عام 2017.

وجاء ذلك بعد أن أمضى فيدرر ستة أشهر في التعافي من عملية أجراها في ركبته.

ومع ذلك، فاز فيدرر منذ ذلك الوقت بثمانية ألقاب، من بينها ويمبلدون في العام الماضي وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس مرتين.