كأس الاتحاد الإنجليزي: ويغان يحقق المفاجأة ويقصي مانشستر سيتي

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حقق نادي ويغان أثليتيك الانجليزي المفاجأة بفوزه على ملعبه دي دبلية على متصدر بطورة الدوري المحلي مانشستر سيتي بهدف ضد التيار.

سجل الهدف ويل غريغ في الدقيقة 79 من هجمة مرتدة سريعة أودعها أرضية على يسار كلاوديو برافو حارس مانشستر سيتي.

المباراة كانت في اتجاه واحد تقريبا حيث سيطر سيتي بشكل تام وتبارى لاعبوه وعلى رأسهم المهاجم أغويرو في إضاعة الفرص تباعا.

ورغم استخدام المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا جميع لاعبيه الأساسيين المتاحين إلا أنه لم يتمكن من هز شباك المنافس ولو مرة واحدة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي لكن في لحظاته الأخيرة أشهر الحكم البطاقة الحمراء للمدافع فابيان ديلف في الدقيقة 45 بسبب لعبة عميفة مع لاعبي المنافس.

مصدر الصورة Reuters Image caption مشجعو ويغان يحتفلون مع اللاعبين بعد المباراة

وفي الدقيقة 79، شن ويغان أثليتيك هجمة مرتدة سريعة من الجبهة اليسرى قام المدافع الأيمن لمانشستر سيتي كايل ووكر برفع قدمه من فوق الكرة ليتركها تمر لزميله لكن المهاجم ويل غريغ مكان أقرب للكرة واستحوذ عليها قبل أو يودعها المرمى.

ورغم الضغط الكبير للضيوف في بقية دقائق المباراة إلا أنهم فشلوا في تسجيل التعادل.

تعد الهزيمة هي الثالثة على المستوى الرسمي لسيتي هذا الموسم حيث تعرض لهزيمة في دوري أبطال اوروبا أمام شاختار دونتيسك الاوكراني، وأمام ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز لكن هزيمة الأثنين كانت كفيلة بالإطاحة بالفريق من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.