هدف ميسي يمنح برشلونة التعادل أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

مصدر الصورة Reuters Image caption النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل في مرمى تشيلسي للمرة الاولى

نجح برشلونة الإسباني في فرض التعادل بهدف لمثله على مضيفه تشيلسي الإنجليزي ضمن مباريات ذهاب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال اوروبا.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى تشيلسي للمرة الأولى، وذلك بعدما كان تشيلسي يشكل عقدة له بسبب عدم نجاحه في التسجيل في شباك الفريق في 8 مواجهات سابقة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وحتى خلال المباراة الأخيرة كان ميسي خارج السياق في الغالب أمام دفاعات تشيلسي فهو إما كان يواجه كثافة دفاعية كبيرة أو كان يضطر إلى الاتجاه نحو خط التماس عند استلامه الكرة وذلك باستثناء التمريرة التي سجل منها الهدف.

وبعد شوط أول اتسم بالرتابة نجح البرازيلي ويليان في التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 62، وذلك بعدما تصدى القائمان الأيمن والأيسر لفرصتين للاعب نفسه، لكن تسديدته الثالثة كانت ناجحة وعانقت شباك الفريق الكتالوني.

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وكان هدف ويليان انعكاسا لمحاولات تشيلسي المستميتة للتقدم خلال الشوط الثاني. لكن لم يستمر الفريق إلا لمدة 13 دقيقة فقط حيث تسبب المدافع أندرياس كريستنسنفي فقدان تشيلسي الكرة بتمريرة متهورة على حدود منطقة جزاء الفريق.

ونجح انيستا في السيطرة على الكرة قبل أن يمررها أرضية للأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أودعها المرمى بسهولة مسجلا هدف التعادل لفريقه.

وينتظر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في جولة الإياب في الرابع عشر من الشهر المقبل، ويكفي برشلونة التعادل السلبي على أرضه ليتقدم إلى دور الثمانية.