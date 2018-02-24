محمد صلاح: أحلم بالفوز بالدوري الإنجليزي مع ليفربول

مصدر الصورة ALLSPORT/Getty Images Image caption صلاح سجل 22 هدفا لصالح ليفربول خلال 26 مباراة

قال محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، إنه يحلم بالفوز مع فريقه بالدوري الإنجليزي وأن يقدم "شيئا استثنائيا" في دوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك تزامنا مع اقتراب ليفربول من المركزي الثاني في الدوري الإنجليزي حال الفوز على ويست هام يوم السبت، وبعد فوزه على بورتو البرتغالي بخمسة أهداف مقابل لا شيء في الدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح 22 هدفا في 26 مباراة لعبها بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله من روما مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

وقال نجم منتخب مصر البالغ من العمر 25 سنة: "جئت إلى هنا لحصد الألقاب".

وشارك صلاح، أثناء لعبه لصالح تشيلسي، كبديل في ثلاثة مباريات ليلعب 30 دقيقة فقط مع الفريق في موسم 2014-2015. وبعدها انتقل إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة.

وقضى هداف ليفربول الموسم التالي، بعد عام في فيورنتينا، في نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة أيضا، لكنه انتقل لروما نهائيا مقابل 12 مليون إسترليني في أغسطس/ آب 2016.

وقال نجم ليفربول: "أقول لجماهيرنا إني أعمل بكل طاقتي لأحقق شيئا للنادي"، وأضاف: مر وقت طويل منذ حصل النادي على اللقب، وأحلم بأن أحصل على الدوري الإنجليزي، لكن حلمي هو أن أحصل عليه مع هذا النادي".

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علاوة على تسجيل 22 هدفا، تمكن صلاح من صناعة سبعة أهداف، ما يعد انطلاقة قوية في حياته الكروية، لكنه يصر على أن ينسب الفضل فيما حققه من إنجازات لليفربول.

وأضاف أنه "من السهل أن تلعب بهذا المستوى الجيد. وإذا ألقيت نظرة على ما أنا فيه الآن وما كنت عليه منذ خمس سنوات، فسوف تكتشف أن كل شيء تغير على المستوى العقلي والبدني.

وأشار إلى أنه مستمر في تطوير نفسه يوميا وأنه يحب أن يضع نفسه تحت ضغط ليتحسن مستواه.

وقال: "لقد وهبت حياتي لكرة القدم، لا أفكر في سواها،. إنها الشيء الوحيد في عقلي طوال الوقت."