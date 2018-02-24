محمد صلاح يشارك هاري كين صدارة هدافي الدوري الانجليزي

مصدر الصورة AFP Image caption صلاح سجل في المباراة السادسة على التوالي.

واصل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تسجيل الأهداف في سادس مباراة على التوالي في الدوري الانجليزي لكرة القدم "البريميير ليغ".

أحرز صلاح الهدف الثاني من أربعة أهداف سجلها فريقه، على أرضه، أمام ويستهام يونايتيد السبت.

وبهذا الهدف يشارك صلاح هاري كين، نجم توتنهام، صدارة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 23 هدفا.

ودفعت نتيجة المباراة، التي سجل فيها الضيوف هدفا واحدا، بالحمر إلى الترتيب الثاني برصيد 57 نقطة في الدوري متجاوزين مانشستير يونايتيد، الذي تراجع الآن إلى الترتيب الثالث برصيد 56 نقطة، انتظارا لنتيجة مباراته الأحد ، على أرضه، أمام تشيلسي.

ولا يزال مانشستر سيتي يتصدر الدوري برصيد 72 نقطة.

وحسب الأرقام، فإن صلاح يتفوق على كين من حيث عدد الأهداف التي ساعد في إحرازها، إذ يبلغ رصيده 8 مقابل 1 لكين.

أما من حيث نسبة التسديد على المرمى من إجمالي عدد التسديدات، فإن صلاح يتفوق بنسبة 60 في المئة مقابل 58 في المئة لمنافسه.

ولم يهزم ليفربول في المباريات الـ 16 الأخيرة على أرضه في الدوري الانجليزي، الذي يوصف بأنه أقوى دوريات العالم.

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ولم يبق في الدوري سوى 10 مباريات قبل انتهاء الموسم، ولا يزال الحمر يسيرون بثبات على طريق تسجيل أكبر نتائج منذ موسم 2013- 2014. ويرجع بعض المحللين هذا الأداء لأسباب أهمها قدوم صلاح من الدوري الإيطالي.

وكان صلاح قد قال إنه يحلم بالفوز مع فريقه و.

وقال نجم منتخب مصر البالغ من العمر 25 سنة: "جئت إلى هنا لحصد الألقاب".

وشارك صلاح، أثناء لعبه لصالح تشيلسي، كبديل في ثلاثة مباريات ليلعب 30 دقيقة فقط مع الفريق في موسم 2014-2015. وبعدها انتقل إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة.

وقضى هداف ليفربول الموسم التالي، بعد عام في فيورنتينا، في نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة أيضا، لكنه انتقل لروما نهائيا مقابل 12 مليون إسترليني في أغسطس/ آب 2016.

وقال نجم ليفربول: "أقول لجماهيرنا إني أعمل بكل طاقتي لأحقق شيئا للنادي"، وأضاف: مر وقت طويل منذ حصل النادي على اللقب، وأحلم بأن أحصل على الدوري الإنجليزي، لكن حلمي هو أن أحصل عليه مع هذا النادي".