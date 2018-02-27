نيمار "فرصته ضئيلة" للحاق بمواجهة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد

مصدر الصورة Getty Images Image caption سجل نيمار 29 هدفا في 30 مباراة مع باريس سان جيرمان

تضاءلت فرصة لحاق مهاجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، بمواجهة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وكان اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 26 عاما، قد أصيب بالتواء في الكاحل، وكسر في مشط القدم خلال مباراة فريقه أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي.

ونفى المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أوناي إيمري، التقارير التي تشير إلى أن اللاعب الأغلى في العالم سوف يخضع لعملية جراحية.

وقال إيمري: "نيمار يرغب في المشاركة في جميع المباريات، وهو يركز على مواجهة ريال مدريد."

وأضاف: "أعتقد أن هناك فرصة ضئيلة لأن يكون جاهزا للمباراة".

وكان نيمار قد انتقل لباريس سان جيرمان من برشلونة الإسباني في أغسطس/آب الماضي، بمقابل مادي قياسي بلغ 200 مليون جنيه استرليني. وأحرز مع الفريق الفرنسي 29 هدفا في 30 مباراة.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه موناكو. وفي السادس من مارس/آذار المقبل، سوف يستضيف ريال مدريد في مباراة العودة لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد أن خسر المباراة الأولى في إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.