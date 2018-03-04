وفاة مفاجئة لقائد فريق فيورنتينا الإيطالي عن عمر ناهز 31 عاما

مصدر الصورة Getty Images Image caption كان أستوري قد انضم إلى صفوف نادي فيورنتينا عام 2016

توفي لاعب المنتخب الإيطالي وقائد فريق فيورنتينا ديفيد استوري عن عمر ناهز 31 عاما.

وأكد نادي فيورنتينا وفاة لاعبه في تغريدة على تويتر قائلا إنه توفي إثر "مرض مفاجئ".

وجاءت وفاة اللاعب قبل ساعات من مباراة لفيورنتينا أمام أودينيزي في منافسات الدوري الإيطالي، ولكن الاتحاد الايطالي لكرة القدم أعلن تأجيل المباراة وكل المباريات الأخرى في البطولة يوم الأحد.

وكان أستوري قد انضم إلى صفوف نادي فيورنتينا عام 2016، قادما من فريق كالياري الإيطالي، وشارك في 58 مباراة مع الفريق.

مصدر الصورة Getty Images

وقال نادي فيورنتينا :"نشعر بصدمة عميقة، ونحن مضطرون إلى إعلان وفاة قائد الفريق ديفيد أستوري بعد تعرضه لمرض مفاجئ".

وأضاف :"نطلب من الجميع، بسبب هذه الحادثة المؤسفة، التحلي باللطف، واحترام عائلته قبل أي شئ".

ولعب أستوري في صفوف فريق الشباب لنادي إيه سي ميلانو قبل انضمامه لنادي كالياري عام 2008.

وقضى في النادي ثماني سنوات تضمنت انتقاله على سبيل الإعارة لفيورنتينا وروما قبل أن ينتقل نهائيا إلى فيورنتينا قبل عامين.