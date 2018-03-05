محمد صلاح "أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي" لشهر فبراير

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فاز اللاعب المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير/شباط.

وقال الموقع الرسمي لنادي ليفربول إن رابطة اللاعبين المحترفين في انجلترا قد اختارت صلاح كأفضل لاعب بعد أن حصل على 37 في المئة من تصويت الجمهور.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يحصل فيها النجم المصري على جائزة لاعب الشهر من رابطة المحترفين، بعد أن حصل عليها خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول.

وسجل صلاح أربعة أهداف في ثلاث مباريات لعبها مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر فبراير/شباط.

ويصوت على الجائزة عدد من المحللين وقادة فرق الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى الجمهور لاختيار لاعب واحد من سبعة مرشحين، كان من بينهم زميله في ليفربول روبرتو فيرمينيو، ونجم تشيلسي إيدن هازارد، ولاعب مانشستر يونايتد كريس سمولينغ.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 24 هدفا بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين.