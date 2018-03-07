مصدر الصورة Getty Images Image caption كلوب أكد أنه لا يهتم بمن سيقابل في دور الثمانية

أكد يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن موقع فريقه "مستحق" بين الأندية الثمانية في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا إثر بلوغ ليفربول دور الثمانية في المسابقة بعد تعادله في مباراة العودة بدور الـ16 على ملعبه مع بورتو البرتغالي بدون أهداف، بعد أن كان قد تفوق في مباراة الذهاب في البرتغال بنتيجة 5-0.

وهذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها ليفربول دور الثمانية بالبطولة منذ عام 2009، وهو ما شدد كلوب على أنه "لا يجب أن يمثل مفاجأة كبيرة".

ولم يتحدد بعد الفريق الذي سيقابله ليفربول في دور الثمانية. وستحدد القرعة في 16 مارس/ آذار شكل المواجهة.

وقال كلوب "الجولة المقبلة ستكون صعبة. فهناك سبع فرق أخرى جيدة جدا، ربما أربعة منهم من إنجلترا، وهو ما لا يجعل الأمر أسهل".

وأضاف "أعتقد أنه سيكون لدينا فرصة بالتأكيد للوصول إلى الدور نصف النهائي. سنتعامل مع الأمر خطوة بخطوة".

وستقام مباريات دور الثمانية في الأسبوع الأول والثاني من أبريل/ نيسان المقبل. وقال كلوب إنه "غير مكترث" بمن سيقابله فريقه.

وتابع في تصريحات عقب مباراة بورتو "سنواجه الموقف مهما كان، نحن لا نرغب في خصم معين. سنلعب مهما كان منافسنا".

واستغل كلوب مباراة العودة لإراحة بعض لاعبي ليفربول، استعدادا لمباراة مانشستر يونايتد الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل. وأجرى خمسة تغييرات على تشكيلة الفريق الأساسية.

وجلس على مقاعد البدلاء المصري محمد صلاح، هداف الفريق والذي يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مشاركة مع هاري كين، لكنه شارك في الشوط الثاني.

كما أتيحت الفرصة لكل من جو غوميز وآدم لالانا للحصول على مزيد من اللياقة البدنية بعد عودتهم من الإصابة.

وفي مباراة أخرى بدوري أبطال أوروبا، انتزع فريق ريال مدريد الإسباني بطاقة التأهل لدور الثمانية بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي 2-1، في مباراة العودة في باريس، ليفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 5-2.