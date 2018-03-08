مصدر الصورة Getty Images Image caption يوفنتوس أحرز هدفين في ثلاثة دقائق بالشوط الثاني وقلب تأخره إلى فوز

انتزع فريق يوفنتوس الإيطالي بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام الإنجليزي، الذي تلقى الهزيمة في مباراة العودة بدور الـ16 على ملعبه بانجلترا بنتيجة 1-2.

وتوقفت طموحات توتنهام عند دور 16 في البطولة الأوروبية، رغم أنه كان الأقرب للوصول إلى دور الثمانية بعد أن تعادل في مباراة الذهاب مع يوفنتوس، الملقب بـ"السيدة العجوز" في إيطاليا بهدفين لكل منهما.

لكنه أهدر الفوز على أرضه وأمام جماهيره في ملعب ويمبلي. فرغم تقدمه في الشوط الأول بهدف، فقد فشل في الحفاظ عليه ودخل مرماه هدفين في ثلاث دقائق بالشوط الثاني.

وسيطر توتنهام على الشوط الأول وأحرز لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين هدف التقدم.

وكان توتنهام الأقرب للتأهل، إذ كان يكفيه التعادل السلبي أو بهدف لكل فريق كي يصعد إلى دور الثمانية.

لكن الأمور انقلبت تماما في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 64، بعد تغييرات ماسميليانو آليجري مدرب يوفنتوس، إذ تمكن الثنائي الأرجنتيني جونزالو هيجواين وباولو ديبالا من إحراز هدفين في ثلاثة دقائق فقط، كانا كفيلين بإسعاد الجماهير الإيطالية.

وفشل مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو في استعادة زمام الأمور والسيطرة على الموقف مرة أخرى وفشلت تغييراته في إدراك التعادل، رغم الكرة الخطيرة التي سددها هاري كين برأسه واصطدمت في القائم لتنقذ بوفون حارس يوفنتوس المخضرم من هدف آخر.

مصدر الصورة AFP Image caption هدف توتنهام في الشوط الأول لم يكن كافيا للصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وأوقفت هذه الهزيمة قطار انتصارات توتنهام بعد 18 مباراة، بينما لم يتلق يوفنتوس أي هزيمة خلال 20 مباراة منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأصبح توتنهام، الذي وصل إلى ربع النهائي في موسم 2010-2011، أول فريق إنجليزي يخرج من دوري أبطال أوروبا هذا العام، بينما كان ليفربول أول فريق إنجليزي يتأهل لربع النهائي.

كما وصل مانشستر سيتي إلى دور الثمانية رغم هزيمته أمام بازل السويسري بهدفين مقابل هدف في مباراة العودة بدور الـ16 أمس، إذ فاز بمجموع المباراتين بنتيجة 5-2.

وسيشهد الأسبوع المقبل أيضا مباريات العودة لكل من تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، في إسبانيا. وقد انتهت مباراة الذهاب في إنجلترا بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما.

كما يخوض مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراة العودة في دور الـ16 أمام إشبيلية الإسباني الأسبوع المقبل في إنجلترا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.