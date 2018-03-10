الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يغرم غوارديولا بسبب "كتالونيا"

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قرر الاتحاد الانجليزي لكرة القدم تغريم المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي 20 ألف جنيه استرليني بسبب ارتداء شارة صفرا خلال مباراة فريقه الأخيرة في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أمام ويغان أثليتيك.

وكان مانشستر سيتي قد خسر تلك المباراة بهدف نظيف ليخرج من البطولة.

وارتدى غوارديولا الشارة الصفراء والتي تعني التضامن مع المعتقلين في إقليم كتالونيا بسبب المطالبة بانفصال الإقليم عن إسبانيا وتعتبر شارة سياسية الأمر الذي يمنعه الاتحاد الانجليزي في المبارايات التي ينظمها.

وأقر غوارديولا بالفعل وقبل عقوبة الاتحاد الانجليزي الذي يمنح الرياضيين مهلة لتفسير تصرفاتهم قبل إصدار العقوبة وفي حال الامتناع عن الرد يعتبر الاتحاد أن الرياضي يقر بما فعل ويقبل العقوبة.

وكان غوارديولا قد ارتدى الشارة الصفراء خلال مباريات فريقه سابقا وقال إن ذلك يأتي بسبب تضامنه مع المعتقلين في مسقط رأسه في إقليم كتالونيا.

وأصدر الاتحاد الانجليزي تحذيرين لغوارديولا قبل نحو 3 أشهر لكنه قام بتغريمه في المرة الثالثة.

ولايحق لغوارديولا حسب قوانين الاتحاد الإنجليزي ارتداء الشارات السياسية في ملعب المباراة لكن يحق له ارتداءها في أي مكان آخر.

وكان غوارديولا قد أعلن قبل شهر أنه سيرتدي الشارة ويقبل أي غرامة تفرض عليه مبررا تصرفه بأن الشارة تهدف لدعم "الديموقراطية" ولا أهداف سياسية لها.

لكن المدير التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مارتن غلين قال إن الشارة سياسية بشكل واضح وإنها ترمز لاستقلال إقليم كتالونيا و"نحن لانريد أن ندخل الامور السياسية في منافسات كرة القدم".

ولم يرتد غوارديولا الشارة خلال مباراة فريقه في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ) أمام تشيلسي لكنه ارتداها في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

كما ارتداها أيضا خلال مباراة فريقه امام بازل في منافسات دوري أبطال أوروبا التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولا تمنع قوانينه الشارات السياسية.