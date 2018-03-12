إصابة هاري كين تُقلق توتنهام ومنتخب إنجلترا

مصدر الصورة Reuters Image caption أحرز هاري كين 35 هدفا لصالح فريقه خلال الموسم الحالي

يخضع هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا، لفحص اليوم بعد أن تعرض لإصابة في كاحله خلال مباراة فريقة أمام بورنموث.

وفاز توتنهام على بورنموث بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت أمس.

وجرى استبدال كين، البالغ من العمر 24 عاما، بعد إصابته في الكاحل الأيمن، إثر اصطدام مع حارس مرمى بورنموث أسمير بيغوفيتش.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام "آمل ألا تكون مشكلة كبيرة. نحن قلقون لكن علينا أن ننتظر".

ويلتقي فريق توتنهام مع سوانزي يوم السبت المقبل في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يلعب منتخب إنجلترا مباراتين وديتين في الأسبوع التالي.

ويتوجه منتخب إنجلترا إلى هولندا يوم 23 مارس/ آذار للقاء منتخبها، قبل استضافة المنتخب الإيطالي يوم 27 مارس. ومن المقرر إعلان تشكيلة المنتخب للمباراتين يوم الخميس المقبل.

وقال بوتشيتينو "إنه نفس الكاحل الذي أصيب فيه من قبل. لقد سقط والتوى كاحله. إنه في حالة إيجابية، وسعيد بفوز الفريق".

وخلال الموسم الماضي، غاب كين عن 10 مباريات لفريقه، بعد إصابته بتمزق في الأربطة في كاحله الأيمن، خلال مباراة لفريقه في الدوري فاز فيها على سندرلاند في سبتمبر/ أيلول الماضي.

مصدر الصورة Reuters

مصدر الصورة Reuters

مصدر الصورة Reuters