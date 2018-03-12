بعد إلغاء هدف لفريقه: رئيس ناد يوناني يقتحم الملعب بمسدس

مصدر الصورة Reuters Image caption سافيديس من أثرياء اليونان، وقد ولد في جورجيا لعائلة أصولها يونانية وهو عضو سابق في البرلمان الروسي

ألغيت نتيجة مباراة كرة قدم بين ناديي باوك سالونيكا وآيك أثينا اليونانيين بعد دخول رئيس النادي الأول لأرض الملعب حاملا مسدسا.

فبعد إلغاء هدف لفريقه في الدقيقة 89 من المباراة، التي كانت نتيجتها حتى ذلك الحين التعادل بدون أهداف، بدعوى التسلل، اقتحم إيفان سافيديس رئيس النادي أرض الملعب بالمسدس.

فغادر لاعبو فريق آيك أثينا أرض الملعب ولم يعودوا خوفا على سلامتهم.

وأوقفت المباراة لمدة ساعتين، وأفادت الأنباء أن الحكم تراجع عن قراره بعد ذلك واحتسب الهدف.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، إنه على دراية بالحادث ويدين بشدة مثل هذا السلوك.

وقال غيورغيوس فاسيليديس وكيل وزارة الرياضة في اليونان إن مثل هذا الموقف يتطلب قرارات حاسمة.

مصدر الصورة Reuters Image caption تقرر إيقاف مباريات دوري السوبر في اليونان بعد ما حدث

وقرر فاسيليديس إيقاف مباريات دوري السوبر في بلاده عقب ما حدث.

وقد ولد سافيديس، وهو من أثرياء اليونان، في جورجيا لعائلة ترجع إلى أصول يونانية، وهو عضو سابق في البرلمان الروسي.

وكان قد دعا لاعبي فريقه إلى مغادرة الملعب عقب إلغاء الهدف، ثم سار صوب الحكم قبل أن يعيده حرسه الشخصيون.

ويحتل فريق باوك المركز الثالث في دوري السوبر اليوناني.