مصدر الصورة Getty Images Image caption برشلونة فاز بمجموع المباراتين على تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف

اكتمل عقد المتأهلين لربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، بصعود برشلونة الأسباني على حساب تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني على حساب بشكتاش التركي.

وحقق النادي الكتالوني فوزا على نادي تشيلسي بمجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل هدف، بعد الفوز الكبير في مباراة الإياب بكتالونيا بثلاثة أهداف نظيفة،سجل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اثنين منها.

وكان الفريقان قد تعادلا إيجابيا بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بلندن.

ولحق بايرن ميونخ الألماني بالمتأهلين بعد تفوقه على بشكتاش التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة العودة بتركيا، ليحسم نتيجة المباراتين بثمانية أهداف بعد التفوق في ألمانيا بخمسة أهداف نظيفة.

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وبهذه النتائج تأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال، ريال مدريد وبرشلونة وأشبيلية من أسبانيا، ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس وروما الإيطاليين، وأخيرا بايرن ميونخ الألماني.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ميسي انضم إلى رونالدو في نادي المائة

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ميسي نجم اللقاء

وتألق الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة في مباراة فريقه أمام تشيلسي وسجل هدفين من الثلاثة، بدأهما مبكرا في الدقيقة الثالثة، ثم صنع الهدف الثاني أيضا للفرنسي عثمان ديمبلي، في الدقيقة 20، ثم أكمل ميسي الثلاثية في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

لقد صنع ميسي الفارق وأحرز هدفين الليلة، ونحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، نتحدث عن لاعب يحرز 60 هدفا كل موسم في جميع البطولات، نحن نتحدث عن لاعب سوبر وخارق أنتونيو كونتي، , مدرب فريق نادي تشيلسي الانجليزي

وكان هذا الفوز مميزا جدا بالنسبة للأرجنتيني ميسي، 30 عاما، وسجل هدفه رقم 100 في دوري أبطال أوروبا ليلحق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، والذي سجل 114 هدفا.

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حقق ميسي لقب هداف دوري الأبطال خمس مرات، وفاز بالبطولة أربع مرات، أعوام 2006-2009-2011-2015 كما يعد اللاعب الوحيد الذي سجل سوبر هاتريك (أربع أهداف) في مباراتين في تاريخ المسابقة.

واحتفلت جماهير برشلونة بميسي على طريقتها الخاصة، ورفعت لافتات ضخمة عليها صورته ومكتوب عليها "ليحفظ الله الملك"، كما احتفلوا أيضا بذكرى الفوز التاريخي على باريس سان جيرمان العام الماضي بستة أهداف مقابل هدف واحد.

كما احتفل ميسي أيضا بمولد طفله الثالث سيرو، وهو ما جعله يغيب عن لقاء مالقا في الدوري الأسباني، السبت الماضي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي أشاد باداء ميسي ووصفه باللاعب الخارق

وأشاد أنتونيو كونتي، مدرب تشيلسي بأداء ميسي، وقال عنه "لقد صنع ميسي الفارق وأحرز هدفين الليلة، ونحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، نتحدث عن لاعب يحرز 60 هدفا كل موسم في جميع البطولات، نحن نتحدث عن لاعب سوبر وخارق".

وقال عنه كابتن برشلونة أنيستا :"كما نقول دائما فإن ليو يصنع الفارق كل مباراة، حمدا لله إنه موجود معنا".

أما مدرب برشلونة ارنستو فالفير فقال :"نحن نستمتع بوجود ميسي، نحن محظوظون بما يكفي برؤية التاريخ يُكتب هنا".