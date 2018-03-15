استعدادات خاصة لمنتخب مصر في رمضان قبيل كأس العالم

مصدر الصورة Getty Images Image caption تلعب مصر في كأس العالم في المجموعة الأولى مع روسيا والسعودية وأوروغواي

قال المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، هيكتور كوبر، إنه سيضع إجراءات لضمان جاهزية اللاعبين من الناحية البدنية قبل انطلاق كأس العالم المقبلة بروسيا، بسبب شهر رمضان الذي يبدأ في مايو/آيار.

وقال المدير الفني الأرجنتيني في مؤتمر صحفي: "استعان الاتحاد المصري لكرة القدم بمتخصصين لمساعدتي ومساعدة اللاعبين خلال شهر رمضان."

وأضاف: "سوف ننظم ونراقب طعامهم ونومهم، ونامل ألا يؤثر ذلك عليهم بالسلب."

وتابع: "قد يمثل ذلك مشكلة للمديرين الفنيين لأن اللاعبين سيتوقفون عن الطعام من شروق الشمس وحتى غروبها، ولذا لن يكون الأمر سهلا خلال التدريبات، لكن هذا الأمر له علاقة بالدين، ولا يمكنني أن أمنعهم من صوم رمضان."

وأكد كوبر على أنه يحترم معتقدات لاعبيه وسوف يدعمهم خلال شهر رمضان.

وقال المدير الفني، البالغ من العمر 62 عاما: "أنا أحترم الإسلام وأحترم جميع الأديان."

ويخوض المنتخب المصري مباراة ودية أمام البرتغال يوم 23 مارس/آذار، ثم أمام اليونان بعد ذلك بأربعة أيام.

وأعرب كوبر عن رضاه عن استعدادات المنتخب المصري لكأس العالم.

وقال: "سوف نلعب مبارتين وديتين، إحداهما أمام البرتغال وكريستيانو رونالدو، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا خلال الاستعدادات."

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى في كأس العالم إلى جانب كل من البلد المستضيف روسيا، والسعودية وأوروغواي، وسوف يفتتح مبارياته بالبطولة أمام أوروغواي في 15 يونيو/حزيران.