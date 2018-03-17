ليفربول وسيتي يبدآن المناوشات مبكرا قبيل المواجهة في دوري أبطال اوروبا

مصدر الصورة Reuters

بدأ فريقا ليفربول ومانشستر سيتي المناوشات مبكرا وبعد ساعات من وقوعهما في مواجهة ثنائية في دور الثمانية لدوري أبطال اوروبا.

وقال مدير الكرة في مانشستر سيتي تيكي بيغيرستاين عن لقائي الذهاب والعودة "سوف نلعب مباراتين عظيمتين".

من جانبه رد عليه يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول قائلا "لقد راقبته أثناء سحب القرعة، ولم يكن يبدو عليه كأنه في الكريسماس".

وحسب القرعة يفترض أن يستضيف ليفربول مانشستر سيتي على ملعب الأنفيلد في الرابع من الشهر المقبل قبل أن يرد الزيارة ويحل ضيفا على السيتي في ملعب الإمارات في العاشر من الشهر نفسه.

وحصل ليفربول في تاريخه على لقب بطل أوروبا خمس مرات بيما يسعى سيتي للتتويج الأول في تاريخه.

إنها مواجهة صعبة جدا كنا نحب أن نسافر ونلتقي فريقا آخر في دوري أبطال اوروبا، لكن هذا هو الحال تيكي بيغيرستاين, مدير الكرة في مانشستر سيتي

وعلق بيغيرستاين على ذلك قائلا "إنها مواجهة صعبة جدا كنا نحب أن نسافر ونلتقي فريقا آخر في دوري أبطال اوروبا، لكن هذا هو الحال".

وأضاف "في دوري أبطال اوروبا لامجال للأخطاء، كل شيء يجب ان يتم كما يجب وبشكل مثالي في اللقائين، فنحن نعرف نقاط قوة ليفربول".

"الهزيمة الوحيدة"

مصدر الصورة Reuters

وكان ليفربول الفريق الوحيد الذي تمكن من إنزال الهزيمة بالسيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ) هذا الموسم حتى الآن بعدما أسقطه على ملعب الأنفيلد بنتيجة 4-3 .

وتعد المواجهة بين الفريقين الأولى بين فريقين من البريميير ليغ في دوري أبطال أوروبا في مرحلة خروج الخاسر منذ عام 2011 حين التقى مانشستر يونايتيد وتشيلسي وتمكن اليونايتيد من عبور تشيلسي حينها بنتيجة نهائية 3-1 ليمر إلى المباراة النهائية أمام برشلونة.

وتشير الإحصاءات إلى أن مانشستر سيتي تحت قيادة المدير الفني بيب غوالارديولا تمكن من تنسجيل 85 هدفا في 30 مباراة هذا الموسم حتى الآن بينما سجل ليفربول 68 هدفا في نفس العدد من المباريات.

وتعليقا على القرعة قال كلوب "أعرف ان المواجهة ستكون صعبة، لكن الامر الجيد أنها ستكون صعبة بالنسبة لمانشستر سيتي أيضا".

وأضاف كلوب "لا نمتلك أفضلية للمرور إلى الدور التالي، لكن في دور الثمانية لا يكون هناك الكثير من الفرق التي تحظى بالأفضلية، ربما برشلونة، وبايرن ميونيخ".

ويقابل برشلونة روما الإيطالي في نفس الدور بينما يلتقي بايرن ميونيخ إشبيليه الإسباني.