مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

مصدر الصورة AFP

تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي بعد فوزه على برايتون بهدفين مقابل لا شيء.

أحرز هدفي يونايتد، روميلو لوكاكو من رأسية في الدقيقة 37، ونيمانيا ماتيتش في الدقيقة 83.

ورغم الفوز لم يقدم لاعبو يونايتد أداءً جيدا بل أن فريق برايتون أضاع فرصا عدة لتعديل النتيجة.

وواجه يونايتد، الذي حاول تعويض خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد أشبيلية، صعوبات في فرض سيطرته أمام برايتون قبل أن يفتتح لوكاكو التسجيل بالرأس بعد تمريرة عرضية من ماتيتش في الدقيقة 37.

واستحوذ برايتون على الكرة في الشوط الثاني وهدد مرمى سيرجيو روميرو حارس يونايتد قبل أن يقضي الصربي ماتيتش على آمالهم بالهدف الثاني القاتل.

وكان توتنهام هوتسبير قد تأهل للدور ذاته بفوز كبير على سوانزي سيتي بثلاثة أهداف.

ومن المقرر أن تقام الأحد مباراتان أخريان، الأولى تجمع ليستر سيتي وتشيلسي، والثانية بين ويجان اثليتيك مع ساوثامبتون في ختام مباريات دور الثمانية.