مصدر الصورة Reuters/ GETTY Image caption أداء محمد صلاح في ليفربول دفع كثيرين إلى مقارنته بمهاجم برشلونة ليونيل ميسي

احتفى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الانجليزي بلاعبه محمد صلاح الذي تألق وأحرز 4 أهداف في مباراة الفريق أمام واتفورد قائلا إنه "في طريقه" لأن يقارن بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويتصدر صلاح الآن قائمة هدافي أكبر خمسة دوريات في أوروبا، متجاوزا ميسي لاعب برشلونة، ومهاجم توتنهام، هاري كين.

لكنه وفقا لكلوب، يركز اللاعب المصري، البالغ 25 عاما، على طريقته الخاصة في اللعب.

وأضاف كلوب: "لا أعتقد بأن محمد صلاح يريد أن يوضع في مقارنة مع ليونيل ميسي."

وقال المدير الفني الألماني إن "آخر لاعب أعرفه كان له تأثير على أداء فريقه هو دييغو مارادونا".

وأضاف: "لكن محمد صلاح يواصل السير في طريق رائع، هذا أمر مؤكد. كما هو الحال دائما في الحياة، إذا كان يتعين عليك امتلاك المهارات فعليك أن تظهر ما لديك باستمرار وثبات، وهو بالفعل لاعب جيد للغاية".

وخلال تسعة أشهر فقط، سجل اللاعب المصري، محمد صلاح، 36 هدفا لليفربول، أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في أول موسم له في تاريخ ليفربول. كما يتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 28 هدفا ويتبقى أمامه 7 مباريات في البطولة.

ويعتقد قائد ليفربول السابق، ستيفن جيرارد، أن النادي "يشهد الآن بدايات عصر المجد".

وتقترب مهارات محمد صلاح من مهارات لاعب برشلونة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حتى إن أهداف صلاح باتت تشبه إلى حد كبير أهداف ميسي.

مصدر الصورة Reuters Image caption هدف محمد صلاح الثاني كان الأسهل، وهو متابعة رائعة لكرة من آندي روبيرتسون

ولم تمر سوى أربع دقائق قبل أن يفتتح صلاح التسجيل ضد واتفورد، ليغير مساره ويخترق دفاع منافسه ويجبر ميغيل بريتوس، مدافع واتفورد على السقوط أرضا قبل أن يسكن الكرة الشباك.

ويشبه هدف صلاح بشكل غريب هدف ميسي أمام فريق بايرن ميونيخ في مباراة قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا عام 2015 عندما سقط لاعب بايرن، جيروم بواتينغ، على الأرض ببعد أن اختل توازنه.

وقال كلوب: "محمد صلاح يسير في طريق رائع، وهذا أمر مؤكد... أعضاء الفريق يحبون اللعب معه وهو يحب اللعب معهم".