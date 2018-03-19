رونالدو يسجل "هاتريك" للمرة الخمسين في مشواره

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سحق ريال مدريد الاسباني ضيفه جيرونا بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الاسباني "لا ليغا".

وشهدت المباراة تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو بإحرازه 4 أهداف ليحقق "هاتريك" أي إحراز ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، للمرة الخمسين في مشواره مع كرة القدم.

وصعد الفوز بريال مدريد إلى المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 60 نقطة بفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر الذي فاز على اتليتيكو بلباو بهدفين في وقت سابق.

بينما يظل اتليتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 64 نقطة بعد خسارته أمام فياريال بهدفين مقابل هدف.

وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة العاشرة بعد أن استقبل تمريرة الألماني توني كروس وسدد الكرة مباشرة في الشباك.

وأدرك ستواني لاعب جيرونا التعادل في الدقيقة 29 من ضربة بالرأس سكنت شباك حارس المرمى كيلور نافاس.

وفي الدقيقة 48 استغل رونالدو تمريرة الفرنسي كريم بنزيمة وسدد الكرة في شباك جيرونا ليحرز الهدف الثاني.

وأضاف فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 58 بعد سلسلة من التمريرات بين مارسيللو وبنزيمة ورونالدو وانتهت عن فاسكيز الذي أودعها الشباك.

وأحرز رونالدو رابع أهداف فريقه، الثالث له، في الدقيقة 64 بعد أن ارتدت تسديدة بنزيمة من حارس جيرونا.

وتمكن ستواني من إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 68 ليقلص الفارق إلى هدفين.

وقبل نهاية وقت المباراة الأصلي بأربع دقائق، سجل البديل الويلزي غاريث بيل الهدف الخامس لريال ثم بعدها بثلاث دقائق أحرز مدافع جيرونا خوانبي الهدف الثالث لفريقه.

وعاد رونالدو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحرز الهدف السادس لفريقه والرابع له.