مصدر الصورة Getty Images Image caption غاب بوغبا عن مباراة مان يونايتد التي فاز فيها على ليفربول، وهو غياب تكرر لأكثر من مبارة في الفترة الأخيرة

قال ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، إن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا "ليس سعيدا" بتراجع مشاركته في التشكيل الأساسي لفريقه مانشستر يونايتد.

ويشارك بوغبا مع منتخب بلاده في لقائين وديين أمام كولومبيا وروسيا في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم، لكنه كان على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة ليونايتد أمام برايتون السبت الماضي.

وقال ديشامب "أنا متأكد من أنني سوف أسمع المزيد عن ذلك، لكنه بالطبع موقف لا يبعث على السعادة".

ويخوض مانشستر يونايتد مباراته المقبلة أمام سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي في 31 مارس/ آذار الجاري.

ودفع البرتغالي جوزيه مورينو ببول بوغبا أساسيا في مباراة يونايتد التي هزم فيها أمام إشبيلية الإسباني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، لكن اللاعب الفرنسي غاب عن المباراة التي فاز فيها فريقه على ليفربول الإنجليزي بسبب الإصابة.

وأبدى المدير الفني لمنتخب فرنسا دهشته لما يحدث (استبعاد بوغبا من التشكيل الأساسي ليونايتد)، قائلا: "لا أعرف لماذا يحدث ذلك، لكن وصول الأمور إلى هذا الحد يرجح أن هناك أسبابا عدة لما يحدث".

وأضاف: "تحدثت كثيرا مع اللاعبين خارج معسكرات الإعداد لأطمئن على حالتهم النفسية، ولم يكن بول وحده هو من تحدثت معه".

وانتقل بوغبا إلى مانشستر يونايتد عام 2016 مقابل 89 مليون إسترليني، وأدى دورا كبيرا في فوز الفريق بكأس إنجلترا والدوري الأوروبي الموسم الماضي.