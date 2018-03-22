مصدر الصورة Getty Images Image caption يلقب جادون سانشو بـ "نيمار الإنجليزي"

بعيدا عن الحديث الدائم عن ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار، تلقي بي بي سي الضوء على خمسة لاعبين أقل شهرة لكن من المتوقع أن يحققوا نجاحا كبير في المستقبل.

1: بيترو بيليغري (17 عاما، إيطاليا ونادي موناكو الفرنسي)

مصدر الصورة AFP Image caption انتقل بيليغري لنادي موناكو الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقبل 24 مليون دولار

حقق بيليغري، الذي يلقب بـ "ميسي الجديد"، بعض الأرقام القياسية وهو في الخامسة عشرة من عمره مع نادي جنوى الإيطالي، عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية في تاريخ الدوري الإيطالي، كما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة بالمسابقة.

وسرعان ما انهالت عليه العروض من كبرى الأندية الأوروبية، قبل أن ينجح موناكو الفرنسي في التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقبل 24 مليون دولار، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم في هذه الفئة العمرية.

ويتميز بيليغري بمهارات استثنائية، فضلا عن أنه من الصعب للغاية على المدافعين مراقبته بفضل قوته البدنية الهائلة وقدراته الفنية الكبيرة.

ولم ينجح بيليغري في حجز مكان له في التشكيلة الأساسية لنادي موناكو الذي يعج بالنجوم، لكن يمكنه التحسن كثيرا خلال الفترة المقبلة، وخاصة وأنه ما زال في السابعة عشرة من عمره.

2: جاستن كلويفرت (18 عاما، هولندا ونادي أياكس)

مصدر الصورة Getty Images Image caption صنع جاستن كلويفرت اسمه في عالم كرة القدم من خلال إحراز الأهداف مع نادي أياكس أمستردام الهولندي

إنه نجل نجم برشلونة السابق باتريك كلويفرت، الذي أمتعنا بأهدافه الغزيرة في فترة التسعينيات من القرن الماضي.

ومثل والده، صنع جاستن اسمه في عالم كرة القدم من خلال إحراز الأهداف مع نادي أياكس أمستردام الهولندي. ورغم حداثة سنه، نجح جاستن في إحراز ثلاثة أهداف في مباراة واحدة مع نادي أياكس، وهو الشيء الذي لم يحققه والده في الدوري الهولندي الممتاز.

ويتميز جاستن بتسديداته القوية وقدرته الكبيرة على المراوغة، وهو ما يجعله يقدم مستويات جيدة في مركز الجناح الأيسر.

وتشير تقارير إلى اهتمام مانشستر يونايتد وبرشلونة بالحصول على خدماته. وقد استدعي بالفعل لقائمة المنتخب الهولندي الأول في مبارتيه الوديتين أمام انجلترا والبرتغال.

وقال جاستن في وقت سابق من العام الجاري: "أسعى للحفاظ على اسم كلويفرت في المقدمة، وأن أحقق نجاحا يعادل ما حققه والدي. ربما أكون أقل منه، وربما أكون أفضل."

3: جادون سانشو (17 عاما، انجلترا ونادي بروسيا دورتموند)

مصدر الصورة Getty Images Image caption انتقل سانشو لنادي بروسيا دورتموند الألماني مقابل 14 مليون دولار

كان سانشو، الذي يطلق عليه اسم "نيمار الإنجليزي"، يتدرب مع واتفورد ومانشستر سيتي حتى العام الماضي، عندما انتقل لنادي بروسيا دورتموند الألماني مقابل 14 مليون دولار. ويشارك النجم الإنجليزي الشاب في صفوف الفريق الأول لبروسيا دورتموند على فترات.

ورفض سانشو طلب بيب غوارديولا للبقاء مع مانشستر سيتي، وفضل الانتقال إلى بروسيا دورتموند من أجل ايجاد فرصة للمشاركة في المباريات.

وكان سانشو أحد عناصر المنتخب الإنجليزي الفائز بكأس العالم للشباب تحت 17 عاما، لكن فريقه الألماني لم يسمح له سوى بالمشاركة في الدور الأول للبطولة.

وأعرب سانشو عن أمنيته في الانضمام للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم القادمة بروسيا، وقال الشهر الماضي: "سوف أشعر بالفخر لو استدعوني للقائمة".

4: فينيسيوس جونيو (17 عاما، البرازيل ونادي فلامنغو معارا من ريال مدريد)

مصدر الصورة Getty Images Image caption دفع ريال مدريد 54 مليون دولار للتعاقد مع النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيو

رغم أن فينيسيوس جونيو لم يشارك سوى في 20 دقيقة فقط في الدوري البرازيلي الممتاز، دفع ريال مدريد 54 مليون دولار للتعاقد مع النجم البرازيلي الشاب.

ولم يكن من الممكن اننقال جونيور إلى ريال مدريد قبل أن يكمل الثامنة عشرة من عمره، ولذا ظل يلعب في صفوف فلامنغو البرازيلي على سبيل الإعارة.

وخلال العام الماضي، قاد جونيور منتخب البرازيل للفوز ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية تحت 17 عاما، والتي حصل خلالها على لقبي الهداف وأفضل لاعب.

ورغم أنه يلعب بقدمه اليمنى، عادة ما يلعب جونيور في مركز الجناح الأيسر. ويكفي أن ترى مقاطع فيديو له على موقع يوتيوب لكي تسمتع بمهاراته الفذة. وعندما يكمل جونيور عامه الثامن عشر في يوليو/تموز يمكنه اللعب في ريال مدريد.

5: جان فيتي أرب (18 عاما، ألمانيا ونادي هامبورغ)

مصدر الصورة AFP Image caption وصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أرب بأنه "واحد من أعظم المواهب الواعدة في كرة القدم الألمانية"

خلال العام الماضي، أصبح أرب، الذي كان في السابعة عشرة من عمره، أول لاعب يولد في القرن الجديد يخوض مباراة رسمية ويسجل في الدوري الألماني الممتاز.

ووصفه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنه "واحد من أعظم المواهب الواعدة في كرة القدم الألمانية".

وسجل المهاجم الشاب سبعة أهداف في كأس الأمم الأوروبية تحت 17 عاما العام الماضي، وخمسة أهداف في كأس العالم تحت 17 عاما، ورفض الانتقال لنادي تشيلسي الإنجليزي وتشير تقارير إلى احتمال انتقاله إلى بايرن ميونخ. وقد ينهي أرب هذا الموسم بالانضمام إلى قائمة المنتخب الألماني المشارك في نهائيات كأس العالم بروسيا.