رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويقود البرتغال للفوز على مصر بهدفين

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قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز على منتخب مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن استعدادات الفريقين لخوض نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

وشهدت المباراة مواجهة بين اثنين من أبرز هدافي دوريات أوروبا في الوقت الحالي وهما رونالدو والمصري محمد صلاح، وتفوق رونالدو، أفضل لاعب في العالم، بفضل هدفيه اللذين سجلهما في الوقت المحتسب بدل الضائع.

منح محمد صلاح هدف التقدم لمصر في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة عرضية من زميله عبد الله السعيد عند حافة منطقة الجزاء ليسددها أرضية في مرمى حارس البرتغال.

ومع انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، فاجأ رونالدو الجميع بهدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بضربة رأس سكنت شباك حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي.

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وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، أضاف رونالدو هدف الفوز بضربة رأس دون رقابة من دفاع منتخب مصر.

واستعان حكم المباراة بتقنية الفيديو المساعد واحتسب الهدف بعدما ألغاه بداعي وجود تسلل.

يذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم إلى جانب روسيا صاحبة الأرض وأوروجواي والسعودية.

بينما تلعب البرتغال ضمن المجموعة الثانية مع إسبانيا وإيران والمغرب.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري وديا نظيره اليوناني الثلاثاء المقبل، بينما تلاقي البرتغال هولندا يوم الاثنين.