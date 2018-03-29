إيقاف رئيس باوك اليوناني لاقتحامه الملعب بمسدس

مصدر الصورة Reuters Image caption اقتحم سافيديس ملعب المباراة بعد إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل

قررت لجنة الانضباط بالدوري اليوناني الممتاز منع رئيس نادي باوك سالونيكا من دخول جميع ملاعب كرة القدم في البلاد لمدة ثلاث سنوات، بعد أن اقتحم الملعب وهو يحمل مسدسا خلال إحدى مباريات فريقه في الدوري المحلي.

وكان إيفان سافيديس قد اقتحم ملعب مباراة فريقه أمام آيك أثينا في 11 مارس/آذار الجاري، بعد إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل، وهو ما أدى إلى إلغاء المباراة.

وفرض الدوري اليوناني غرامة قدرها 100 ألف يورو على سافيديس، و63 ألف يورو على نادي باوك، وخصم ثلاث نقاط من الفريق.

كما سيلعب باوك المباريات الثلاثة المقبلة على ملعبه بدون جمهور، ويبدأ الموسم المقبل مخصوما منه نقطتين.

واحتُسبت نتيجة المباراة - التي أُلغيت بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين - بفوز آيك أثينا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ويحتل باوك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري اليوناني الممتاز، وكان سيقفز للمركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر آيك أثينا لو كان حقق الفوز في تلك المباراة.

وسوف يُستأنف الدوري اليوناني يوم السبت، بعد إيقافه في اليوم التالي للأحداث التي شهدتها تلك المباراة.

واعتذر سافيديس، الذي يعد أحد أثرياء اليونان، عما بدر منه في تلك المباراة.