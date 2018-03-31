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انتزع المصري محمد صلاح فوزا خاطفا لليفربول على مضيفه كريستال بالاس في وقت متأخر من مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليترك أصحاب الأرض مهددين بالهبوط.

فقد استقبل صلاح تمريرة أندي روبرتسون ليسكنها بقدمه اليسرى مرمى وين هنسي حارس كريستال بالاس في الدقيقة 84 من المباراة.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 13 بهدف من ركلة جزاء نفذها لاعب كريستال بالاس الصربي لوكا ميليفويفيتش وذلك بعد أن عرقل حارس مرمى ليفربول لوريس كاريوس لاعب ويلفريد زاها.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق المضيف.

ولكن الضيوف تعادلوا بعد دقائق من بداية الشوط الثاني بهدف أحرزه ساديو ماني.

وتعرض ليفربول لهزة بإصابة آدم لالانا بعد 4 دقائق فقط من دخوله الملعب بديلا للهولندي غورغينيو فينالدوم.

واضطر مدرب ليفربول يورغن كلوب لاستبداله بالكرواتي ديان لوفرن في الدقيقة 70 من المباراة.

ثم قبل نهاية المباراة بدقائق اختطف صلاح الثلاث نقاط لليفربول الذي ارتفع رصيده إلى 66 نقطة من 32 مباراة ليحتل المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز 16.

وينفرد مانشستر سيتي بصدارة الترتيب برصيد 81 نقطة من 30 مباراة.

ويستضيف ليفربول مانشيستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء ثم يلتقي إيفرتون السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهدفه في مرمى كريستال بالاس، رفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 29 هدفا، معززا موقعه كهداف المسابقة في الموسم الحالي بفارق خمسة أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين.