إبراهيموفيتش يبهر الجماهير في أول مباراة له بالدوري الأمريكي

مصدر الصورة Reuters Image caption جمهور غالاكسي كان يهتف باسم زلاتان قبل أن يدخل ويسجل هدفين

بدأ مهاجم مانشستر يونايتد السابق، زلاتان إبراهيموفيتش، مشواره في الدوري الأمريكي بأداء استثنائي، إذ منح الفوز لفريقه لوس انغليس غالاكسي بهدف في الوقت بدل الضائع.

ودخل إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 36 عاما، في العشرين دقيقة الأخيرة من المباراة ليسجل هدف التعادل لفريقه بتسديدة من على بعد 35 مترا، ثم خطف هدف الفوز في الدقيقة الواحدة والتسعين.

وقال: "سمعت الجمهور يهتف "نريد زلاتان، نريد زلاتان، فأعطيتهم زلاتان. كانوا يدفعونني فلم أخيب ظنهم".

وكان غلاكسي منهزما بثلاثة أهداف لهدف واحد قبل أن يدخل إيراهيموفيتش في الدقيقة 71، وشارك في صنع هدف، كريس بونتيوس، في الدقيقة 73 ثم عدل النتجية في الدقيقة 77.

وتلقى إبراهيموفيتش إنذارا لخلعه قميصه وهو يحتفل بهدف الأول، الذي كان رائعا بكل المقاييس.

وسبق أن سجل لاعب المنتخب السويدي في المباراة الأولى لكل فريق لعب له، كما فعل مع مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، ومالمو وبرشلونة وإنتر ميلان ويوفنتوس.

وقال: "تاريخي يشهد أنني دائما كنت أسجل في أول مباراة مع فريقي الجديد، وكنت حريصا هذه المرة على عدم تخييب ظن الجمهور".