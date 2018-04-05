مدرب ليفربول يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح

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قال نادي ليفربول الإنجليزي إنه سيشخص إصابة لاعبه المصري محمد صلاح، الذي استُبدل في بداية الشوط الثاني لمباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.

وقدم صلاح أداء رائعا في شوط المباراة الأول، وافتتح أهداف المباراة قبل أن يصنع الهدف الثالث للسنغالي ساديو ماني.

لكن الشكوك تحوم حول قدرة صلاح على اللحاق بمبارتي فريقه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، ومباراة العودة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، بعد المباراة: "في تلك اللحظة، جاء (صلاح) بجوار خط التماس، وقال إنه يشعر بشيء من آن لآخر، وكان هذا كافيا بالنسبة لي، بدون حتى سؤال الطبيب، لأن أخرجه من الملعب".

وأضاف: "بعد المباراة، سألته وقال إنه على ما يرام، لذا يتعين علينا أن ننتظر التشخيص الحقيقي، وليس تشخيص محمد صلاح".

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وبعدما أخرج كلوب صلاح من الملعب، لجأ إلى الدفاع لتأمين النتيجة، ونجح في منع مهاجمي مانشستر سيتي من تسديد أي كرة على المرمى.

وقال كلوب، الذي حقق فوزا جديدا على بيب غوارديولا: "إنهم لم يلعبوا بصورة سيئة. إنهم لم يخلقوا العدد المعتاد من الفرص لأننا دافعنا في كثير من الأوقات بصورة رائعة".

وأضاف المدير الفني الألماني: "لعب ألكسندر أرنولد مباراة رائعة، ونفس الأمر ينطبق على أندرو روبرتسون، فقد قدم لاعبا خط الوسط مباراة كبيرة للغاية".

وتابع: "كان لاعبو خط الوسط الثلاثة رائعين حقا، وكان مهاجمونا الثلاثة يتحركون في الأماكن الصحيحة ويقدمون لهم الدعم".