الدوري الأوروبي: أرسنال يسحق سيسكا موسكو بأربعة أهداف

مصدر الصورة PA Image caption أرسنال سيلعب مباراة العودة بمعنويات عالية

حقق فريق أرسنال الانجليزي فوزا بأربعة أهداف لهدف واحد على سيسكا موسكو الروسي في المباراة الأولى من الربع النهائي في منافسة الدوري الأوروبي.

وسجل، ألكسندر لاكازيت، هدفين في أول مباراة له منذ شهرين، وسجل آرون رمزي مثلهما لفريق أرسنال.

أما هدف سيسكا فقد سجله ألكسندر غولوفين من تسديدة حرة نفذها بفنية عالية خادعت الحارس، بيتر تشيك.

وسيطر أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول، الذي سجلت فيه جميع أهداف المباراة. ولم يتمكن الفريق الانجليزي من إضافة أهداف أخرى في الشوط الثاني على الرغم من تواصل سيطرته على مجريات اللعب، ولكنه سيلعب مباراة العودة الخميس المقبل في موسكو بمعنويات مرتفعة.

وهذا هو الفوز الخامس على التوالي لفريق أرسنال في جميع المنافسات. وكان باستطاعته تسجيل عدد أكبر من الأهداف بالنظر إلى الفرص التي صنعها لاعبوه.

فقد أهدر هنريك مختريان فرصة كبيرة في بداية الشوط الثاني. ومرت تسديدة رمزي فوق العارضة بعدما استغل كرة ألفتت من الحارس الروسي، إيغوز أكنفيف.

وضيع رمزي الثلاثية في الدقيقة 77 من المباراة عندما اصطدمت تسديدته بالعارضة.

وسيلعب أشبال، أرسين فنغر، مباراة العودة بثقة كبيرة في التأهل إلى نصف النهائي. وأمام الفريق اللندني فرصة الفوز بكأس الدوري الأوروبي حتى يتأهل إلى منافسة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لأنه ترتيبه السادس في الدوري الانجليزي يجعله خارج هذه المنافسة.

وحقق أرسنال 8 انتصارات في الدوري الأوروبي من أصل 11 مباراة لعبها، مسجلا 27 هدفا، بينما دخلت شباكه 8 أهداف.