مصدر الصورة European Photopress Agency Image caption صلاح خرج مصابا في الشوط الثاني من مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

قال مدرب فريق ليفربول، يورغن كلوب، إنه يفضل الانتظار إلى آخر دقيقة لحسم مشاركة هدافه، محمد صلاح، في مباراة الدوري الانجليزي أمام إيفرتون.

وقد خرج اللاعب المصري مصابا في الشوط الثاني من مباراة دوري أبطال أوروبا التي فاز بها فريقه أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل صفر، وذلك بعدما سجل هدفه الثامن والثلاثين هذا الموسم.

وقال كلوب: "بذلنا كل شيء من أجل أن يكون جاهزا. وسننتظر إلى آخر دقيقة ما الذي سيحدث".

وسيكون لاعب إيفرتون إدريسا غييي جاهزا لمباراة ليفربول بعد تعافيه من إصابة.

ويستعيد إيفرتون مدافعه، آشلي وليامز، بعد انتهاء عقوبته، ولكن إلياكويم مانغالا وجيمس مكارثي وميسون هولغيت وغيلفي سيغوردسون كلهم مصابون، ولذا لن يشاركوا في المباراة.

ويتوقع أن يغيب عن ليفربول إيمري تشان، وجويل ماتيب وآدم لالانا وجو غوميز بسبب الإصابة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption إيفرتون يسعى لاستغلال تأثير المباريات الأوروبية على ليفربول

ويأمل مدرب إيفرتون، سام ألردايس، أن يستغل فريقه مواجهة ليفربول بين مبارتي دوري أبطال أوروبا.

وقال: "إنها فرصة يمكن استغلالها، أنت نواجه ليفربول بين مبارتي دوري أبطال أوروبا، ولكن يورغن كلوب له فريق قوي، ولم يخيب اللاعبون ظنه هذا الموسم. وإذا غير التشكيلة فإنها ستكون قوية أيضا".

وأضاف: "لعب أمام ليفربول مع فرق أخرى دربتها وفزنا أو تعادلنا، فأنا أعرف أكيف ألعب أمامهم، ولكن المباراة ستكون صعبة".

وأثنى كلوب على إيفرتون قائلا: إنه فريق متحمس للفوز وتشكيلته تدعمت بلاعبين ممتازين مثل يانيك بولاسي وثيو ولكوت".

وأضاف: إنه فريق قوي وسيكون عامل الملعب دافعا إضافيا لهم، وعلينا أن نكون جاهزين لهذا".