ديربي مدريد ينتهي بالتعادل الإيجابي

مصدر الصورة All sports/ getty

انتهى ديربي مدينة مدريد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو بيرناباو معقل ريال مدريد لم تكن بالقدر المنتظر من الحماس بين الفريقين حيث تأخرت الاهداف حتى الدقيقة 53 عندما أرسل الويلزي غاريث بايل عرضية متقنة أخطأ مدافع أتليتكو مدريد تقديرها فاستقبلها رونالدو بقدمه مباشرة في مرمى الحارس أوبلاك معلنا الهدف الأول لريال مدريد.

الضيوف لم يصبروا كثيرا حيث تعادل الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 57 من اختراق مفاجيء تهيأت امامه الكرة فأودعها بسهولة في شباك الريال مسجلا هدف التعادل.

وبهذه النتيجة احتفظ الفريقان بترتيبهما في جدول البطولة حيث يقبع أتليتكو في المركز الثاني برصيد 68 نقطة وبفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة بينما يبقى الريال صاحب اللقب الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

وعلى صعيد سباق هدافي البطولة رفع رونالدو رصيده من الاهداف إلى 23 هدفا في المركز الثاني بعد ليونيل ميسي الذي سجل 28 هدفا بينما يلاحقهما عن كثب لويس سواريز برصيد 22 هدفا.

كما سجل رونالدو لنادية في المباراة العاشرة على التوالي في مختلف البطولات.