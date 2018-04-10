تاريخ كأس العالم: من الفضة المطلية إلى الذهب الخالص

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غالبا ما تكون أهم لحظة في تاريخ أي لاعب كرة قدم هي الصعود لمنصة التتويج لرفع كأس العالم مع منتخب بلاده. وهناك العديد من الحكايات الغريبة التي تتحدث عن تلك الكأس المرموقة، فكيف صُنعت أول كأس للمونديال؟ ومن صنعها؟ وما هي الأحداث المحيطة بذلك؟

كانت البداية في مايو/أيار عام 1928، عندما وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في اجتماع تاريخي على إقامة أول بطولة لكأس العالم. وفي عام 1930، سلم الفرنسي، جول ريميه، كأس العالم لمنتخب أوروغواي، والتي كانت تحمل اسم "كأس النصر"، قبل أن تعاد تسميتها بعد الحرب العالمية الثانية لتصبح "كأس جول ريميه" تكريما للمحامي الفرنسي الذي تولى رئاسة الفيفا لمدة 33 عاما.

وكانت أول كأس لبطولة العالم لكرة القدم من تصميم النحات الفرنسي أبيل لافلور، وكانت تصور إلهة النصر عند اليونان وهي تحمل على رأسها قدرا ذهبيا كرمز لتتويج الفريق المنتصر بالبطولة، ويصل طولها إلى 35 سنتيمترا، ووزنها إلى 3.8 كيلوغراما ومصنوعة من الفضة المطلية بالذهب على قاعدة من اللازورد.

وعلى اللوحات الذهبية الملصقة على كل جانب من الجوانب الأربعة لقاعدة الكأس، نُقشت أسماء الدول الفائزة بكأس العالم من عام 1930 وحتى 1970، وهي: أوروغواي (1930 و1950)، وإيطاليا (1934 و1938)، وألمانيا (1954)، وانجلترا (1966)، والبرازيل (1958 و1962 و1970).

واحتفظت البرازيل بكأس جول ريميه للأبد بعد فوزها بكأس العالم للمرة الثالثة، في المكسيك عام 1970، وفقا لقواعد الفيفا آنذاك.

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مصدر الصورة Getty Images Image caption كانت الكأس تصور إلهة النصر عند اليونان وهي تحمل على رأسها قدرا ذهبيا كرمز لتتويج الفريق المنتصر بالبطولة

ثلاث سرقات والكلب بيكلز

نُقلت كأس جول ريميه في رحلتها الأولى إلى أوروغواي على متن سفينة "كونتي فيردي"، عبر المحيط الأطلسي عام 1930. ثم انتقلت الكأس إلى إيطاليا بعد حصولها على لقب المونديال عام 1938. وشعر المسؤولون بالقلق على تلك الجائزة القيمة بسبب التوتر الذي شهدته الأشهر التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانية، لذا قرر رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم آنذاك، أوتورينو باراسي، إخفاء الكأس بطريقة تبدو وكأنها قد سرقت، فأخفاها في صندوق أحذية تحت سريره.

وظهرت الكأس للنور مرة أخرى عام 1950، وقُدمت لمنتخب أوروغواي، الذي كان أول منتخب يفوز بلقب كأس العالم بعد الحرب العالمية الثانية.

وفي 20 مارس/آذار عام 1966، سُرقت كأس العالم من انجلترا قبل انطلاق المونديال بأربعة أشهر، بينما كانت تُعرض في معرض طوابع بالقاعة المركزية في وستمنستر، وهو ما آثار حالة من الذعر والارتباك بين مسؤولي اللعبة الأولى في العالم. وأُعلن عن مكافآت تصل إلى 15 ألف جنيه استرليني لمن يساعد في العثور على كأس العالم المفقودة.

وسارع المسؤولون البريطانيون في تصميم نسخة تقليدية للكأس حتى تكون جاهزة أثناء المونديال، في حال عدم العثور على الكأس الأصلية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أصبح الكلب بيكلز بطلا قوميا بين عشية وضحاها بعدما ساعد في العثور على كأس العالم المفقودة في انجلترا

وساعد كلب اسمه "بيكلز" في العثور على الكأس، التي وجدها ملفوفة في ورق صحف في جنوب لندن بينما كان يسير مع صاحبه، ديفيد كوربيت، الذي سارع بإبلاغ السلطات.

أما النسخة التقليدية التي صنعتها بريطانيا، فقد بيعت بعد ذلك في مزاد عام 1997 مقابل 254,500 جنيه استرليني.

وأصبح الكلب بيكلز بطلا قوميا بين عشية وضحاها، وحصل على ميدالية فضية من الرابطة الوطنية للدفاع عن الكلاب، في حفل فاخر في فندق كنسينغتون. كما حصل على طبق من الفضة به مبلغ قدره 53 جنيها إسترلينيا هدية من موظفي الفندق، بالإضافة إلى منحه مواد غذائية مجانية لمدة عام كامل.

ولعب بيكلز دور البطولة في فيلم سينمائي بعنوان "ذا سباي ويز ذا كولد نوز" أو (الجاسوس ذو الأنف البارد). وحصل كوربيت على مكافآت مالية قدرها ستة آلاف جنيه استرليني، في الوقت الذي حصل فيه كل لاعب في المنتخب الإنجليزي الفائز بلقب كأس العالم عام 1966 على مكافأة مالية قدرها 1360 جنيها استرلينيا!

أما بالنسبة لكأس العالم نفسها، فقد سُرقت مرة ثانية عام 1983 من مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بعد أن احتفظت بها البرازيل للأبد بعد فوزها بالبطولة للمرة الثالثة عام 1970، ولم يُعثر على الكأس مرة أخرى، وربما يكون السارق قد أذابها هذه المرة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ضابطان من شرطة العاصمة البريطانية لندن يظهران كأس العالم أمام الصحفيين بعدما عثر عليها الكلب بيكلز

كأس جديدة

كان يتعين على الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يجد كأسا بديلة للكأس التي حصلت عليها البرازيل، لذا دعا إلى تقديم تصميمات مقترحة للكأس. وبالفعل، تلقى 53 تصميما مختلفا من نحاتين من سبعة بلدان، وتقدم النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا بتصميمين، وافق الفيفا على أن يكون أحدهما هو الشكل الجديد لكأس العالم.

وصُنعت كأس العالم الجديدة من الذهب عيار 18، ويصل وزنها إلى 6.142 كيلوغرامات، وارتفاعها إلى 36.8 سنتيمترات. وتصور الكأس، التي يبلغ قطر قاعدتها 13 سنتيمترا، لاعبين يرفعان الكرة الأرضية.

وقال غازانيغا: "اللاعبان اللذان يرفعان يديهما يرمزان للفريق في لحظة فرح وإثارة، بعد الفوز باللقب. أما الكرة الموجودة على القمة فتعكس صور قارات العالم المختلفة."

وتوضع الكأس على قاعدة ذهبية، تدون عليها أسماء البلدان الفائزة باللقب باللغة المحلية للدولة، مثل (1994 Brazil)، على أن تُكتب أسماء الدول الفائزة في شكل دائري صغير حتى تكون هناك مساحة للفائزين في المستقبل.

ومع ذلك، تشير تقارير إلى أنه لم تعد هناك مساحة كافية إلا لكتابة أسماء أربعة دول فقط - على الأكثر - وهو ما يعني أنه يجب تغيير الكأس مرة أخرى بعد الذكرى المئوية لانطلاق المونديال عام 2030.

ويعتقد خبراء أن كأس العالم الحالية مجوفة من الداخل، لأنها لو لم تكن كذلك لوصل وزنها إلى 70 كيلوغراما، وهو ما سيجعلها ثقيلة للغاية بطريقة يصعب على اللاعبين حملها والاحتفال بها.

وقبل عام 2006، كانت كأس العالم تُسلم للدولة الفائزة بالبطولة، والتي تحتفظ بها حتى إقامة كأس العالم التالية. لكن لم يعد الأمر كذلك، إذ تنص اللوائح الحالية للاتحاد الدولي لكرة القدم على أن يتسلم الفريق الفائز باللقب نسخة للكأس الأصلية مصنوعة من البرونز المطلي بالذهب.

أما الكأس الأصلية، فتوجد منذ عام 2016 في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيورخ.