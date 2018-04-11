اختفاء ثمانية رياضيين كاميرونيين من ألعاب الكومنولث بأستراليا

مصدر الصورة Getty Images Image caption لاعبة ألعاب القوى أركانغيلاين سونكبو من بين المختفين، بحسب مسؤولين

اختفى ثمانية رياضيين كاميرونيين من إقامتهم في مقر ألعاب الكومنولث في أستراليا، حسبما ذكر مسؤولو الفريق.

وقال سيمون مولوبي، الملحق الإعلامي للبعثة الكاميرونية، لبي بي سي، إن المسؤولين اعتبروا الأمر "هروبا من الخدمة العسكرية" وأبلغوا الشرطة الأسترالية باختفاء الرياضيين.

وأضاف أن اللاعبين، وهم ثلاثة من رافعي الأثقال وخمسة ملاكمين، شوهدوا للمرة الأخيرة في أوقات مختلفة يومي الإثنين والثلاثاء.

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وقالت الكاميرون إن اللاعبين لديهم تأشيرات أسترالية سارية حتى 15 مايو/أيار.

وكشف المسؤولون عن أسماء المختفين، وهم رافعو الأثقال الثلاثة أوليفييه ماتام، وأركانغيلاين سونكبو، وبتيت مينكومبا، والملاكمون كريستيان تسويه، وسيمبليسي فوتسالا، وأرسين فوكو، وأولريش يامبو، وكريستيل نديانج.

وقال مولوبي إن "السلطات تشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء الهاربين، فبعضهم لم ينافس بعدُ في أي مباراة."

وأضاف: "أبسط آمالنا أن يعودوا إلى القرية ويسافروا إلى وطنهم مع الآخرين."

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وقال اتحاد ألعاب الكومنولث إنه سيراقب الموقف، لكن الرياضيين "لديهم الحق في السفر بحرية" وفقا لتأشيراتهم السارية.

وقالت كيت جونز، وزيرة شؤون ألعاب الكومنولث في ولاية كوينزلاند الأسترالية، إن الشرطة الاتحادية الأسترالية أُبلغت بالتطورات.

وكان سبعة رياضيين كاميرونيين قد اختفوا من قبل أثناء مشاركتهم في دورة أولمبياد لندن عام 2012.